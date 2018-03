FPÖ: Strache fordert die sofortige Einberufung des Bautenausschusses im Parlament

Wohnproblematik für SPÖ und ÖVP offenbar nur Wahlkampfgeplänkel - Weg zu Gesetzesinitiativen wird nicht beschritten

Wien (OTS) - FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache übte heute heftige Kritik daran, dass der parlamentarische Bautenausschuss - als zuständiges Gremium im Hohen Haus für Wohnagenden - das letzte Mal vor knapp einem Jahr getagt habe. Um die aktuellen Themen, die die Regierungsparteien selbst als drängend bezeichnen, zu debattieren, bedürfe es einer sofortigen Einberufung des Bautenausschusses. Strache hält fest, dass die Regierung jetzt fast ein Jahr habe verstreichen lassen, deshalb stehe ein Ausschusstermin dringend an, um die notwendigen Gesetzesinitiativen verabschieden zu können.

Das angebliche Anliegen von SPÖ und ÖVP, in der Wohnproblematik jetzt eine Weichenstellung zu setzen, spiegle sich in keiner Weise in deren Agieren auf parlamentarischer Ebene wider. Daher könne man nur reines rot-schwarzes Wahlkampfgeplänkel vermuten, so der FPÖ-Obmann. "Das Problem der steigenden Wohnungspreise ist akut. Die Menschen stehen vor steigenden Belastungen durch die öffentlichen Abgaben, und wir haben Probleme mit hohen Energiepreisen. Und die Regierungsparteien halten es absolut nicht für notwendig, den zuständigen Ausschuss in Hohen Haus damit zu befassen. Das ist verantwortungslos", empörte sich Strache.

