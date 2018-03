Cap: Fortsetzung der guten Zusammenarbeit mit Volksanwaltschaft

SPÖ-Kandidat Kräuter wird Anliegen der Bürger optimal vertreten

Wien (OTS/SK) - Die nominierten Volksanwältinnen und -anwälte Günther Kräuter, Gertrude Brinek und Peter Fichtenbauer sind heute, Donnerstag, einstimmig im Hauptausschuss gewählt worden. "Diese breite Zustimmung sichert einen guten Start in die neue Amtsperiode ab 1. Juli und die Fortsetzung der professionellen und guten Zusammenarbeit zwischen Volksanwaltschaft und Parlament", begrüßte SPÖ-Klubobmann Josef Cap den Beschluss gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Besonders freut sich Cap, dass der frühere SPÖ-Bundesgeschäftsführer Günther Kräuter nun seine politische und juristische Expertise in die Volksanwaltschaft einbringen kann. "Diese Tätigkeit ist für Günther Kräuter wie maßgeschneidert. Als erfahrener Jurist, der in seiner parlamentarischen Arbeit - insbesondere in den Untersuchungsausschüssen - etliches aufgedeckt hat, kann er die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger bestimmt optimal vertreten", so Cap. (Schluss) ah/ph/mp

