Saisonauftakt 2013: Wiener Paradeiser und Paprika mit Mehr-Wert

Regional erzeugtes Gemüse mit Nachhaltigkeitslabel

Wien (OTS) - Nach langem Winter startet die Wiener Gemüsesaison: ab sofort ist wieder regionales und nachhaltiger produziertes Gemüse, unter anderem mit dem Nachhaltigkeitslabel PRO PLANET, erhältlich. Für Konsumenten ist es von steigender Bedeutung woher das Gemüse kommt und unter welchen Produktionsbedingungen es erzeugt wird. Die beispielhafte Zusammenarbeit der Wiener Landwirtschaftskammer und LGV-Frischgemüse auf Produzentenseite mit Wien Energie sowie REWE International AG und GLOBAL 2000 sorgen seit rund zwei Jahren dafür, dass die Wienerinnen und Wiener auch 2013 wieder auf nachhaltiger angebaute Tomaten und Paprika aus ihrer unmittelbaren Umgebung setzen können. Das Nachhaltigkeitslabel PRO PLANET* ist für die Konsumenten ein Zeichen für verantwortungsvoll erzeugte Produkte. Das sichern klare Richtlinien und strenge Kontrollen.

Nachhaltigere Lebensmittel in Top-Qualität liefern die Gärtner und Landwirte der Agrarstadt Wien. Sie setzen auf eine ökologisch und sozial nachhaltigere Lebensmittelerzeugung, erfüllen hohe Qualitätsansprüche in der Produktion und liefern damit Lebensmittel von höherem Wert. "Der Weg zu einer nachhaltigen Lebensmittel-Produktion kann nur ein gemeinsamer sein. Lebensmittel aus lokaler Produktion und Vermarktung, gewachsen und verarbeitet mit Hilfe von Energie aus der Region sind ein wichtiger Beitrag zu einer nachhaltigen Lebensweise", freut sich Abg. z. NR Ing. Franz Windisch, Präsident der Landwirtschaftskammer Wien, über die branchenübergreifende Zusammenarbeit von REWE International AG, LGV, Wien Energie und GLOBAL 2000 zum Saisonauftakt mit heimischem Gemüse.

Wien: Hoher Selbstversorgungsgrad mit Gemüse durch starke lokale Erzeugung

Rund ein Drittel des Gemüsebedarfs der Wienerinnen und Wiener kann direkt durch lokale Betriebe gedeckt werden. Der Selbstversorgungsgrad liegt dabei in Wien zum Beispiel bei Paradeisern bei 36 Prozent, bei Paprika sogar bei 71 Prozent. Ein Gutteil davon wird von den Gärtnern der LGV erzeugt. Diese haben 2012 52.000 Tonnen Gemüse produziert und vertrieben, rund 16.000 Tonnen Tomaten und Rispentomaten sowie 43 Millionen Stück Paprika. Gerald König, Vorstand der LGV: "Regionaler Anbau bietet zahlreiche Vorteile in Bezug auf Nachhaltigkeit. Der enge, regionale Wertschöpfungskreislauf der LGV bindet zahlreiche lokale Partner mit ein, die Wertschöpfung bleibt in der Region."

PRO PLANET steht für ökologische und soziale Standards

Neben der regionalen Herkunft müssen nachhaltiger erzeugte Lebensmittel jedoch noch weitere wesentliche Kriterien erfüllen. REWE International AG hat gemeinsam mit GLOBAL 2000 und der Caritas ein System zur ökologischen und sozialen Bewertung von landwirtschaftlichen Produkten entwickelt. Die gesamte Wertschöpfungskette vom Acker bis ins Supermarktregal wird hinsichtlich ihrer ökologischen Wirkungen überprüft. Neben der Emission von Treibhausgasen, stehen der Ressourcen-Verbrauch, der Wasser-Verbrauch und die Landnutzung durch Produktion, Transport und Verpackung im Zentrum. Außerdem werden der Einsatz von Pestiziden und Düngern, ihre Wirkung auf Luft und Wasser sowie der Erhalt der natürlichen Bodenfruchtbarkeit streng geprüft. Das PRO PLANET Label erhalten nur Produkte, die die Schwellenwerte und Richtlinien einhalten.

Im vergangenen Jahr wurden bei BILLA, MERKUR, PENNY und ADEG 1,3 Millionen kg Paradeiser und 3,5 Millionen Stück Paprika mit dem PRO PLANET Label verkauft. Die Umstellung von Teilen der Produktion auf PRO PLANET Standards hat dazu geführt, dass allein beim Tomatensortiment 2012 im Vergleich zu 2009 547.854 kg CO2 eingespart werden konnten. "Wir möchten all unseren Kunden auch im konventionellen Bereich den Zugang zu Produkten bieten, die einen nachhaltigen Mehrwert haben. PRO PLANET soll dabei als Wegweiser und Orientierungshilfe dienen", erklärt Alfred Propst, Direktor Zentraleinkauf Frische der REWE International AG. Die enge Zusammenarbeit mit GLOBAL 2000 sichert dabei auch laufend weitere Verbesserungen. "Als unabhängige Umweltschutzorganisation widmen wir uns intensiv dem Thema Nachhaltigkeit und haben zehn Indikatoren zur Berechnung entwickelt, die über den reinen CO2-Fußabdruck hinausgehen. Durch den Einsatz dieses Bewertungssystems können wir sehr viele Konsumenten und Konsumentinnen erreichen und damit für einen nachhaltigeren Konsum sensibilisieren. Durch die Zusammenarbeit bei PRO PLANET können konkrete Verbesserungen direkt umgesetzt werden", sagt Reinhard Uhrig, politischer Geschäftsführer von GLOBAL 2000.

Wiener Gemüse: traditionell und ressourcenschonend angebaut

Das Wiener Gemüse zeichnet sich durch kurze Transportwege und einen geringen Wasserverbrauch aus, zur Bewässerung wird ausschließlich Regen- oder Brunnenwasser genutzt. Die Gewächshäuser werden mit Fernwärme von Wien Energie beheizt. Damit können pro Jahr zusätzlich rund 36.000 Tonnen an CO2-Emissionen eingespart werden, das entspricht dem jährlichen Schadstoffausstoß von 20.000 PKWs**. "Unsere Zusammenarbeit mit REWE International und LGV-Frischgemüse ermöglicht es, einen umweltfreundlichen Energieträger dafür zu nutzen, den Konsumenten regional frisches und weitgehend klimafreundliches Gemüse anzubieten. Damit schonen wir Hand in Hand nachhaltig die Umwelt", so Thomas Pucharski, Leiter Marketing und Vertrieb, Wien Energie Fernwärme. Dies sichert den Wienerinnen und Wienern auch in der Übergangszeit nachhaltiger angebautes regionales Gemüse und ermöglicht den Saisonauftakt für Wiener PRO PLANET Paradeiser und Paprika bereits im April.

* PRO PLANET ist ein Nachhaltigkeitslabel der REWE Group. Mehr Information unter www.proplanet-label.at.

**Basis: Jährlicher Durchschnittsverbrauch PKW bei 15.000 km Fahrleistung und 120g CO2-Ausstoß pro km.

Weitere Bilder unter: http://www.apa-fotoservice.at/galerie/4046

