Mitterlehner: "Forschungsinvestitionen sind das beste Konjunkturpaket"

Wirtschaftsminister zu F&E-Globalschätzung der Statistik Austria: Steigende Forschungsausgaben in Österreich sind positives Signal für Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen

Wien (OTS/BMWFJ) - Der von der Statistik Austria prognostizierte Anstieg der F&E-Ausgaben um 2,9 Prozent auf heuer 8,96 Milliarden Euro ist ein positives Signal für den Standort Österreich. "Forschungsinvestitionen sind sowohl für den Staat als auch für die Unternehmen das beste Konjunkturpaket", betont Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner. "Erfolge in Forschung und Entwicklung sind im weltweiten Standortwettbewerb wichtiger denn je. Gerade weil wir bei den Löhnen nicht mit Asien konkurrieren können und wollen, müssen wir zum Innovations- und Technologieführer werden und weitere Anstrengungen setzen", so Mitterlehner "Der starke Fokus auf Forschung, Innovation und Technologie trägt entscheidend dazu bei, dass Österreich heuer das zwölfte Jahr in Folge stärker wachsen wird als die Eurozone und bei der Beschäftigung zu den besten Ländern Europas zählt." Im Jahr 2013 wird die Forschungsquote laut Statistik Austria einen Wert von 2,81 Prozent erreichen. Damit liegt Österreich im letztgültigen EU-Vergleich auf dem fünften Platz und zugleich deutlich über dem Schnitt der EU-27 von 2,03 Prozent.

Um die F&E-Investitionen zu unterstützen, laufen zahlreiche Programme und Initiativen. Eine wichtige Maßnahme ist neben dem Innovationsscheck (zu je 5.000 oder 10.000 Euro) die Anhebung des Deckels für die steuerliche Begünstigung von Auftragsforschung. Diese Deckelung ist von bisher 100.000 auf eine Million Euro gestiegen, für die dann die Forschungsprämie von zehn Prozent geltend gemacht werden kann. "Das unterstützt vor allem KMU, die nicht über eigenes Forschungspersonal oder eine eigene F&E-Infrastruktur verfügen", so Mitterlehner. Dazu kommen die mit je zehn Millionen Euro dotierten Förderinitiativen für Energieforschung und die F&E-Kompetenzen in den Betrieben.

Mehr Risikokapital für innovative Gründer

"Heuer wollen wir die FTI-Strategie der Bundesregierung weiter mit Leben erfüllen und vor allem den Zugang zu Risikokapital verbessern. Durch unsere neue Jungunternehmer-Offensive stehen langfristig 110 Millionen Euro an Investitionskraft für Gründer und junge Wachstumsunternehmen zur Verfügung", so Mitterlehner. "Wenn das eingesetzte Risikokapital später wieder zurückfließt, kann es neu investiert werden", so Mitterlehner. Dasselbe Prinzip verfolgt das Wirtschaftsministerium im Rahmen der "Seedfinancing"-Förderschiene, mit der im Vorjahr 44 junge High-Tech-Unternehmen mit einem Rekordvolumen von 16,5 Millionen Euro unterstützt werden konnten.

Enge Vernetzung von Wirtschaft und Wissenschaft

Ein starker Fokus liegt auch auf der engeren Vernetzung von Wirtschaft und Wissenschaft. Das bei der FFG angesiedelte Programm COMET (Competence Centers for Excellent Technologies) unterstützt den Aufbau von Kompetenzzentren, in die allein der Bund rund 50 Millionen Euro pro Jahr investiert. Im März 2013 startete die jüngste Ausschreibung mit 13,5 Millionen Euro, die weitere zehn bis zwölf Zentren aufbauen wird. "Die Kompetenzzentren tragen wesentlich dazu bei, innovative Ideen von den Universitäten und Forschungszentren rasch in die Wirtschaft zu tragen und so Investitionen auszulösen", betont Mitterlehner. Auch in den österreichweit rund 60 Christian Doppler Labors erfolgt der Brückenschlag zwischen Grundlagenforschung und der praktischen Anwendung von Innovationen in den Unternehmen. Dafür investiert der Bund rund 15 Millionen Euro pro Jahr. "Unser langfristiges Ziel bleibt, dass Österreich im EU-Vergleich in die Gruppe der Innovationsführer aufsteigt", betont Mitterlehner.

Derzeit kommen rund 60 Prozent der F&E-Ausgaben von Unternehmen: 43,9 Prozent bzw. 3,93 Milliarden Euro stammen von inländischen sowie 15,2 Prozent bzw. 1,36 Milliarden von überwiegend ausländischen Unternehmen, deren Tochterunternehmen in Österreich Forschung betreiben. 40,4 Prozent (rund 3,62 Milliarden Euro) kommen aus dem öffentlichen Sektor. "Um die Ziele der FTI-Strategie zu erreichen, müssen wir vor allem die Anreize und Rahmenbedingungen für innovative Unternehmen weiter verbessern", bekräftigt Mitterlehner.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend

Mag. Waltraud Kaserer

Pressesprecherin des Bundesministers

Tel.: +43 1 71100-5108 / Mobil: +43 664 813 18 34

waltraud.kaserer @ bmwfj.gv.at

www.bmwfj.gv.at



Mag. Volker Hollenstein

Stv. Pressesprecher des Bundesministers

Tel.: +43 1 71100-5193 / Mobil: +43 664 501 31 58

volker.hollenstein @ bmwfj.gv.at