Österreich stellt den stellvertretenden UN-Kommandanten am Golan

Brigadier Thaller unterstützt indischen Force Commander

Wien (OTS/BMLVS) - Der Leiter der Abteilung für Einsatzvorbereitung der Sektion IV im Verteidigungsministerium, Brigadier Stefan Thaller übernimmt den Posten des stellvertretenden Force Commanders der UN-Truppen am Golan (rund 1000 Soldaten). "Durch diesen Schlüsselposten bekommen wir ein noch umfassenderes Lagebild über den Einsatzraum und sind noch direkter in wichtige Entscheidungen eingebunden. Das bedeutet auch mehr Sicherheit für unsere Soldatinnen und Soldaten", betont Verteidigungsminister Gerald Klug.

Thaller wird seinen Dienst im Hauptquartier von UNDOF (United Nations Disengagement Observer Force) - im Camp Faouar - mit 15. April 2013 antreten und den indischen Force Commander MajorGeneral Iqbal Singh Singha bei seinen Aufgaben unterstützen.

Brigadier Thaller musterte 1983 an der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt aus. Den Einsatzraum am Golan kennt er durch seine Auslandseinsätze (in den Jahren 1984, 1996 und 2000) sehr genau. "Mit Brigadier Thaller schicken wir einen qualifizierten und verdienten Mann in den Einsatzraum, der auch die nötige Erfahrung für diese verantwortungsvolle Aufgabe mitbringt", so Klug. Die Betrauung eines österreichischen Soldaten mit dieser hohen Funktion zeigt, welches Ansehen Österreich in der UN genießt.

Auf den Golan-Höhen sind seit 1974 rund 375 österreichische Soldaten stationiert. Die Aufgabe ist die Überwachung der Einhaltung des Waffenstillstandes zwischen Syrien und Israel. Unter anderem sind Indien und die Philippinen weitere Truppensteller. Der österreichische Verantwortungsbereich ist etwa 160 km2 groß (34 km N-S, 9 km W-O). Für den persönlichen Schutz verfügen die österreichischen UN-Soldaten über eine umfassende Ausrüstung wie Splitterschutzweste oder Schutzhelm; alle Stützpunkte über beschusssichere Schutzeinrichtungen.

