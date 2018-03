Energieintensive Industrie: Standort sichern, Abwanderung verhindern

IV-Präs. Kapsch: Energieintensive Industrie zentral für Beschäftigung und Investitionen in Österreich - IV-VGS Koren: Sachliche Debatte über EU-Energie- und Klimaziele notwendig

Wien (OTS/PdI) - "Die hocheffiziente, energieintensive Industrie schafft Arbeitsplätze und Wohlstand. Wenn wir wollen, dass die industrielle Basis in Österreich erhalten bleibt, ist dringender politischer Handlungsbedarf gegeben. Gerade jetzt dürfen wir unsere Unternehmen nicht zusätzlich mit Kosten belasten", betonte der Präsident der Industriellenvereinigung (IV), Mag. Georg Kapsch, heute, Donnerstag, im Rahmen einer Pressekonferenz zur Bedeutung der energieintensiven Industrie in Österreich. Diese beschäftigt direkt rund 160.000 Mitarbeiter, erwirtschaftet eine Wertschöpfung von 13 Mrd. Euro jährlich und investiert mehr als 2,2 Mrd. Euro pro Jahr in den Standort Österreich. Darüber hinaus ist sie überdurchschnittlich exportintensiv und trägt somit wesentlich zur österreichischen Exportperformance bei. "Es wäre eine völlige Themenverfehlung, wenn wir durch falsche Weichenstellungen auf der nationalen wie europäischen Ebene - wie etwa neue, unilaterale und vor allem unrealistische CO2-Reduktionsziele ohne entsprechende Leistungen aller anderen Emittenten - die energieintensive Produktion aus Österreich vertreiben würden. Denn diese sichert nicht nur Arbeitsplätze, sondern schützt auch das Klima", so Kapsch. Neben der Verhinderung einer Verschärfung der unilateralen EU-Klimaziele sei zudem unter anderem eine künstliche Verteuerung des ETS-Handels ("Backloading") als "willkürlicher Markteingriff" ebenso zu verhindern, wie es auch notwendig sei, die energiepolitischen Zusatzkosten, in Österreich etwa durch eine falsch aufgesetzte Förderung der Erneuerbaren, zu begrenzen, wie Kapsch ausführte.

Abwanderung verhindern

"Gerade die energieintensiven Unternehmen sind im beinharten Standortwettbewerb auf eine sichere, nachhaltige und vor allem auch wettbewerbsfähige Energieversorgung angewiesen", so Mondi Europe & International-CEO MMag. Peter Oswald. "Ständig steigende Sonderlasten, wie Ökostromkosten, Eingriffe in den Emissionshandel sowie der immer wiederkehrenden Versuch, den CO2-Preis künstlich in die Höhe zu treiben, stellen jedoch die Investitions- und Wettbewerbsfähigkeit der energieintensiven Industrie in Frage und schaden dem Ziel, den globalen CO2-Ausstoß zu senken." Die österreichische Industrie gehöre bereits zu den energieeffizientesten Industrien der Welt und habe in den letzten Jahren Milliarden in energiesparende und emissionsmindernde innovative Produktionstechniken investiert. "Weitere relative Veränderungen auf einem solch hohen Effizienzgrad sind daher eine große Herausforderung für die Unternehmen und mit hohen Kosten verbunden, die direkt die Wettbewerbsfähigkeit beeinflussen", führte Oswald aus.

Schlüssel Innovation

"Wir sind überzeugt, dass nur durch Innovationen ein nachhaltiger Umbau des Energiesystems bewältigt werden kann. Damit wir unsere Spitzenposition bei neuen und intelligenten Energietechnologien wahren können, muss die EU daher rasch eine echte Technologie-, Innovations- und Investitionsstrategie im Rahmen der laufenden Debatte zur Neuorientierung der europäischen Energie- und Klimapolitik forcieren", forderte Siemens-CEO Ing. Wolfgang Hesoun. Weitere Belastungen an Stelle von Anreizen könnten hier zu einem Schaden, sowohl für den heimischen Arbeitsmarkt, als auch für den Klimaschutz führen, so Hesoun: "Mit den falschen Weichenstellungen erreichen wir lediglich eine Abwanderung von Unternehmen, Jobs und in weiterer Folge Wertschöpfung in andere, kostengünstigere Standorte, wo vielfach auch mit niedrigeren Umwelt- und Sozialstandards produziert wird. Österreich und Europa müssen nun alle Hebel in Bewegung setzen, um international wettbewerbsfähig und ein attraktiver Unternehmensstandort zu bleiben" so Hesoun, der auch die tatsächliche Umsetzung der von der EU-Kommission anvisierten "Reindustrialisierung" in Europa einforderte.

EU-Regierungschefs entscheiden zu Energie und Klima am 22. Mai 2013

In Hinblick auf den informellen Rat der EU-Energie- und Umweltminister von 22.-24. April 2013 in Dublin und dem Sonder-Europäischen Rat der EU-Regierungschefs zu Energie und Klima am 22. Mai 2013 erwarte sich die Industrie daher ein klares Bekenntnis der europäischen Politik zum Industriestandort Europa. "Wenn wir das Ziel der 'Reindustrialisierung' Europas endlich mit Leben erfüllen wollen, kommt einer Klima- und Energiepolitik mit Augenmaß eine zentrale Rolle zu", betonte der Vize-Generalsekretär der IV, Mag. Peter Koren. Um dieses Ziel daher nicht mit "auf unrealistischen Wunschvorstellungen beruhenden Zielen in der Energie-und Klima-Politik zu konterkarieren", sei eine "ergebnisoffene Debatte und Analyse" der aktuellen Zielsetzungen und Instrumente -insbesondere auch bezüglich der politischen Kosten - dringend notwendig, so der Vize-Generalsekretär, der abschließend warnte:

"Lohnt sich die hocheffiziente, energieintensive Produktion aufgrund der Energie-und Umweltpolitik in Österreich und Europa nicht mehr, bedroht dies nicht nur die globale Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Industrie sondern auch den Wohlstand in unseren Land."

Die konkreten Forderungen der Industriellenvereinigung:

An die europäische Politik:

- Keine unilaterale Erhöhung der Klimaziele

- Keine politischen Eingriffe in das ETS-System (Backloading)

- Schaffung eines echten europäischen Energiebinnenmarktes

- Harmonisierung der Förderregime für erneuerbare Energien auf europäischer Ebene

- Forcierung einer zukunftsorientierten Technologie-, Innovations-und Investitionsstrategie der EU im Energiebereich

An die nationale Politik:

- Begrenzung der energiepolitischen Zusatzkosten für die energieintensive Industrie

- Energieeffizienz-Gesetz: Gesetzliches Verpflichtungssystem darf Industriestandort nicht über Gebühr belasten

- Kein Ausschluss von ETS-Unternehmen aus der betrieblichen Umweltförderung

- Zweckwidmung von ETS-Einnahmen für Innovation

