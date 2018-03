Solaranlagen: Grüne für einfache, kostengünstige Vergabe von Fördermittel

Brunner erfreut über Mitterlehner-Absage zum "Solar-Glücksspiel"

Wien (OTS) - Die Grünen wollen Investitionen in umweltfreundliche Solarenergie erleichtern und den Ausbau beschleunigen. Zwei entsprechende Anträge wurden am Mittwoch im Wirtschaftsausschuss des Nationalrats beraten, aber von den Regierungsparteien vertagt.

"Es ist schade, dass die Regierung wieder einmal so zögerlich reagiert. Die Vergabe der Fördermittel für Solarinvestitionen ist viel zu umständlich und führt zu höheren Kosten", meint die Umweltsprecherin der Grünen, Christiane Brunner. Am 1. Jänner dieses Jahres hatten tausende Umweltschützer die Silvesternacht am Computer oder Faxgerät verbracht, um einen Antrag auf Solarförderung einzureichen - oft erfolglos, denn die meisten Anträge wurden abgelehnt. "Diese Vergabepraxis ist demütigend und schreckt bereits von vorneherein die viele potentielle Investoren ab", kritisiert Brunner.

Die Grüne Umweltsprecherin zeigt sich aber erfreut, dass Minister Mitterlehner seine Ankündigung, die Fördermittel in Zukunft per Los zu verteilen, wieder zurückgezogen hat. "Solch ein Lotteriespiel hat bei so wichtigen Zukunftsinvestitionen nichts zu suchen. Wir sind erfreut, dass Minister Mitterlehner das auch eingesehen hat."

Ein internationaler Vergleich zeigt, dass das österreichische Fördersystem mit einer starren Obergrenze der Fördermittel die Bauzeit verlängert und höhere Kosten verursacht. Die Verwaltungskosten machen bei kleineren Dachanlagen ein Drittel der Gesamtkosten aus. Bei mittleren Anlagen ist es noch ein Fünftel. Große Anlagen werden in Österreich gar nicht gefördert. Die Planungs-und Bauzeit beträgt in Deutschland zwei bis drei Monate, in Österreich durchschnittlich fast ein Jahr.

"Der einzige Schritt in die richtige Richtung kann nur bedeuten: der Deckel muss weg! So wie in Deutschland soll auch in Österreich jeder eine Förderung erhalten, ohne vorher einen Antrag zu stellen. Dadurch wird der Verwaltungsaufwand minimal. Außerdem werden die Tarife für Solarstrom monatlich gesenkt", erläutert Brunner. In Deutschland gibt es viele große Solaranlagen, die von BürgerInnen-Energiegenossenschaften gemeinschaftlich finanziert wurden. Diese Anlagen können den Strom schon für 11 Cent pro Kilowattstunde Strom produzieren. In Österreich wird für Solarstrom durchweg 18 Cent/kWh gezahlt. Große Anlagen werden hier überhaupt nicht gefördert.

Die Angaben über Verwaltungskosten und Bauzeit stammen von den Solarwirtschaftsverbänden und sind auf www.pvgrid.eu veröffentlicht.

