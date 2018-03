FP-Seidl: Praterstern - neuer BV Hora startet mit einem Hoppala

Realitätsverweigerung für Fortgeschrittene

Wien (OTS) - Der neue SPÖ-Bezirksvorsteher Hora hat mit seiner kuriosen Aussage, dass es am Praterstern kein Sicherheitsproblem gibt, einen klassischen Fehlstart hingelegt. Was bald 100.000 Menschen in Leopoldstadt seit Jahren nur zu gut wissen, nämlich dass dieser Verkehrsknoten ein Brennpunkt für Alkohol- und Gewaltexzesse ist, dürfte Hora befremdender Weise unbekannt zu sein. Eventuell übt er sich aber so wie sein Vorgänger Kubik in Realitätsverweigerung anstatt für ein Alkoholverbot und mehr Polizeipräsenz sowie ein Platzverbot für amtsbekannte Krawallmacher einzutreten, meint dazu FPÖ-Gemeinderat Wolfgang Seidl. (Schluss)otni

