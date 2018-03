WWF mit Tiger-Ausstellung in der Steiermark unterwegs

Wien (OTS) - Der WWF beginnt am 17. April in Graz mit seiner neuen Ausstellung über die letzten wild lebenden Tiger der Erde in der Steiermark. Das Zelt mit den zum Teil echten Exponaten wird vom 18. bis 26. April in Graz, Bruck, Weiz und Kapfenberg zu sehen sein.

Obwohl Tiger heute weltweit streng geschützt sind, gibt es heute nur mehr 3.200 wild lebende Tiger. Wilderei und die Zerstörung des Lebensraums der Tiere ließen die Zahl in den letzten Jahren stark schrumpfen. Bis zu 20.000 Tiere hingegen leben in Gefangenschaft, in Zoos oder in Privatbesitz. Der WWF möchte die Zahl der wilden Tiger bis zum Jahr 2022 verdoppeln. So soll auch die Artenvielfalt in den Tigerregionen Asiens und die dortigen Ökosysteme besser geschützt werden. Mit der WWF-Tigerausstellung soll die Bedrohung für die Tiger auch in der Steiermark gezeigt gemacht werden. Franko Petri vom WWF berichtet dazu am ersten Tag für die steirischen Journalisten über die Projekte des WWF Österreich an der thailändisch-burmesischen Grenze - die Heimat der letzten 350 Indochinesischen Tiger.

Standplätze:

17./18. April: Graz, Ecke Herrengasse/Landhaushof

19./22. April: Bruck, Koloman-Wallisch-Platz

23./24. April: Weiz, Europa-Allee

25./26. April: Kapfenberg, Wiener Straße 46

Einladung zum Presse-/Fototermin am 17. 4. in Graz



Datum: Mittwoch, 17. April 2013

Uhrzeit: 10 Uhr



Ort:

Cafe Sacher, Herrengasse 6, 8010 Graz



Hinweis für die Vertreter der Medien:

Während dem Presse-/Fototermin wird das WWF-Tigerzelt mit

Ausstellungstafeln und Tiger-Exponaten für die Vertreter der Medien

zugänglich sein.



Wir bitten für das Pressegespräch um Anmeldung unter presse @ wwf.at

oder Tel. 01/48817-239.



