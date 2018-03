Bures: F&E-Ausgaben in Österreich steigen 2013 weiter an - Direkte Forschungsförderung stärkt Wachstum und Beschäftigung

Wien (OTS/BMVIT) - Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung in Österreich werden laut heute veröffentlichter Schätzung der Statistik Austria heuer gegenüber dem Vorjahr um 2,9 Prozent auf insgesamt 8,96 Mrd. Euro steigen. Innovationsministerin Doris Bures zeigte sich erfreut, dass "sich dieser Anstieg sowohl im öffentlichen Sektor als auch im Unternehmenssektor gleichermaßen zeigt". Vor allem der Bund hat in den letzten Jahren seine F&E-Investitionen antizyklisch erhöht. Das hat mitgeholfen, einen Einbruch der privaten F&E-Investitionen während der Wirtschaftskrise zu verhindern. Österreichs innovative Unternehmen haben sich deswegen auch schneller erholt als die Unternehmen in vielen anderen Ländern. "Die F&E-Investitionen sind eine entscheidende Basis für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum, qualifizierte Arbeitsplätze und die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit", betont Bures. ****

Für 2013 geht die Statistik Austria von einem Wachstum von 3,0 Prozent bei den Forschungsausgaben im Unternehmenssektor aus. Da erfreulicherweise zuletzt auch das Bruttoinlandsprodukt wieder merklich angestiegen ist, bleibt der Anteil der F&E-Ausgaben am BIP, d.h. die Forschungsquote mit 2,81 Prozent gleich hoch wie letztes Jahr. Mit dieser Forschungsquote liegt Österreich weit über dem EU-27 Durchschnitt, der im Jahr 2011 bei ca. 2,03 Prozent lag und belegt damit in der der EU Platz 5.

Trotzdem mahnt Bures jetzt nicht nachzulassen, denn der Trend gehe ganz klar in Richtung Wissens- und Technologieintensität in der Wirtschaft und vor allem auch in der Produktion. Auch andere Staaten innerhalb und außerhalb der EU unternehmen erhebliche Anstrengungen im Bereich Forschung und Entwicklung. "An unserem in der FTI-Strategie vereinbarten langfristigen Ziel einer F&E-quote von 3,76 Prozent bis 2020 halte ich fest. Dabei wird es wichtig sein, dass auch die Mittel für die direkte Forschungsförderung erhöht werden, da man nur mit der direkten Forschungsförderung gezielt bestimmte Themenfelder stärken kann, etwa im Bereich der erneuerbaren Energieträger, neuer Produktionstechnologien oder umweltfreundliche Mobilitätstechnologien."

Um den Industrie- und Beschäftigungsstandort Österreich zu stärken, hat das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) seine FTI-Initiative "Produktion der Zukunft" zuletzt deutlich ausgebaut. Die Technologieförderung wurde von 2011 auf 2012 von 50 auf 95 Mio. Euro nahezu verdoppelt. Das BMVIT fördert dabei die weitere Etablierung hochinnovative Fertigungsprozesse, die Entwicklung neuer Materialien und eine energieeffiziente Herstellung in der österreichischen Industrie.

Für diejenigen hochinnovativen österreichischen Unternehmen, die als "Frontrunner" bereits heute an der Weltspitze mitspielen, hat das BMVIT vor kurzem die mit 20 Mio. Euro dotierte "Frontrunner-Initiative" gestartet. Diese Initiative bietet diesen Unternehmen ein maßgeschneidertes Förderset von der Idee über die Forschung und Entwicklung von Prototypen bis hin zur Investitionsfinanzierung.

Speziell für jungen Unternehmen wurden außerdem durch die Initiative Markt.Start die Finanzierungsmöglichkeiten deutlich verbessert, da nunmehr günstige Darlehen bis zu einer Million Euro unkompliziert bei der FFG beantragt werden können. (Schluss)

