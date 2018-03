Rudolf Mallinger ist erster Rektor der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften*

Am Mittwoch, den 10. April 2013, wurde in der Generalversammlung der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften Errichtungsgesellschaft der Universitätsexperte und Humanmediziner Univ.-Prof. Dr. Rudolf Mallinger zum ersten Rektor der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften ernannt.

Als erste Prorektorin der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften wurde die Hochschul- und Bildungsexpertin Mag. Sabine Siegl bestellt.

Am Mittwoch, den 10. April 2013, wurde Univ.-Prof. Dr. Rudolf Mallinger im Rahmen der Generalversammlung der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften Errichtungsgesellschaft m.b.H. zum ersten Rektor der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften (KL) ernannt. Der Humanmediziner übernimmt ab Mai 2013 die Leitung des im Akkreditierungsprozess befindlichen Universitätsprojekts. Nach einer internationalen Ausschreibung und Vorauswahl durch das internationale Wirtschaftsprüfungs- und Personalberatungsunternehmen Deloitte überzeugte der Wiener Universitätsexperte das Gremium im zweistufigen Auswahlverfahren mit seiner Kompetenz in Bildungs- und Gesundheitsfragen und Expertise als ehemaliger Vizerektor an der Medizinischen Universität Wien.

Sabine Siegl zur ersten ProrektorIn der KL ernannt

Gleichzeitig wurde gestern die neue Prorektorin bestellt: Mit Mag. Sabine Siegl erhält die Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften eine fachkompetente, kaufmännische Verstärkung im Führungsteam und eine profunde Expertin im Hochschul-und Bildungsmanagement.

Rektor Rudolf Mallinger und Prorektorin Sabine Siegl stehen am 12. April 2013 im Anschluss an die Informationsveranstaltung der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheits-wissenschaften im Palais Niederösterreich in Wien (15 bis 17 Uhr) für Pressefragen und Interviews zur Verfügung.

*vorbehaltlich der Akkreditierung durch die AQ Austria (Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria)

Die Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften Errichtungsgesellschaft m.b.H. ist ein junges, aufstrebendes Unternehmen im Hochschulsektor mit Sitz in Krems. Die KLPU Errichtungsgesellschaft zeichnet sich für die Planung und Realisierung des international aufgesetzten Hochschulprojekts "Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften (KLPU)" verantwortlich, das sich in einem laufenden Akkreditierungsverfahren befindet. Ziel der geplanten KLPU ist es, auf Basis eines integrativen und interdisziplinären Lehr- und Forschungsansatzes eine neue Generation an ÄrztInnen und GesundheitswissenschafterInnen auszubilden.

