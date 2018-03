Öllinger: Grüne beantragen Wiedereinführung von Rechtsextremismusbericht

Grüne: Auftreten gegen Rechtsextremismus ist gesamtgesellschaftliches Anliegen

Wien (OTS) - Sehr erfreut zeigt sich Karl Öllinger,Abgeordneter und Experte für Rechtsextremismus ("Stopptdierechten") der Grünen, dass die Bedeutung eines eigenstänndigen Rechtsextremismusberichts nun auch in der SPÖ erkannt wird: "Ein eigenständiger Bericht über Rechtsextremismus ist ein wichtiges Instrument in der Auseinandersetzung mit rechtsextremistischen Erscheinungen in Österreich", meint Öllinger und ergänzt: "Mit einem eigenen Bericht können rechtsextremistische Tendenzen und Tätigkeit genau lokalisiert und zielführende Gegenstrategien entwickelt werden. Dieses Wissen braucht eine Gesellschaft, um Rechtsextremismus, Cyberhate und Hassverbrechen nicht wehrlos gegenüber zu stehen."

Der Rechtsextremismusbericht wurde im Jahr 2002 unter Blau-Schwarz eingestellt. In der Folge fielen auch wesentliche Träger des Rechtsextremismus in Österreich aus der polizeilichen Beobachtung. Bereits mehrfach haben die Grünen die Erarbeitung eines jährlichen Berichts gefordert, der alle Erscheinungen des Rechtsextremismus behandelt. "Wir Grüne werden neuerlich einen entsprechenden Antrag im Nationalrat einbringen. Die SPÖ und Laura Rudas haben dann die Möglichkeit, ihren Worten auch Taten folgen zu lassen. Das Auftreten gegen Rechtsextremismus, Cyberhate und Hassverbrechen ist ein gesamtgesellschaftliches Anliegen und sollte keine Parteigrenzen kennen", sagt Öllinger.

