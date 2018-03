Montag: "Talk im BIZ" zur Gesundheitsreform mit Stöger und Wehsely

Diskussionsveranstaltung der Wiener SPÖ-Bildung

Wien (OTS/SPW) - Am Montag, dem 15. April 2013, lädt die SPÖ Wiener Bildung um 19 Uhr zum "Talk im BIZ" ins Bildungszentrum. Diskutiert wird zum Thema Gesundheitsreform. Am Podium: Dr. Alois Stöger, Bundesminister für Gesundheit, Mag.a Sonja Wehsely, Stadträtin für Gesundheit und Soziales, Univ.Prof. Dr. Thomas Szekeres, Präsident der Wiener Ärztekammer und Mag.a Ingrid Reischl, Obfrau der Wiener Gebietskrankenkasse. Moderiert wird die Veranstaltung von Mag. Marcus Schober, Wiener Bildungssekretär. Die Begrüßung erfolgt durch Gemeinderat Ernst Woller, Vorsitzender der SPÖ Wiener Bildung.****

Folgende Fragen stehen im Mittelpunkt der Diskussion: Wie wird die Gesundheitsreform die Zusammenarbeit der Player im Gesundheitswesen verändern? Was muss getan werden, damit PatientInnen den "best point of service" wahrnehmen können? Welche Effizienzpotentiale können im Gesundheitswesen gehoben werden?

Talk im BIZ:

Zeit: Montag, 15. April 2013, 19 Uhr

Ort: 2., SPÖ Wiener Bildungszentrum BIZ, Praterstraße 25

