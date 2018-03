15 Jahre Privatradio in Österreich - Leitl: "Happy birthday den medialen Nahversorgern!"

Die mittlerweile mehr als 60 Privatradios in ganz Österreich haben insbesondere den KMU den Hörfunk als Werbemöglichkeit erschlossen - Festveranstaltung in der WKÖ

Wien (OTS/PWK216) - "Happy birthday den Privatradios in

Österreich: Sie sind seit mehr als 15 Jahren mediale Nahversorger in unserem Land", unterstrich WKÖ-Präsident Christoph Leitl im Haus der Wirtschaft in Wien bei der Festveranstaltung "15 Jahre Privatradio in Österreich" anlässlich des Privatradio-Sendestarts am 1. April 1998, zu der der Verband Österreichischer Privatsender (VÖP) und der Fachverband Telekom/Rundfunk der Wirtschaftskammer Österreich geladen hatten. Medienstaatssekretär Josef Ostermayer, ÖVP-Mediensprecher Karlheinz Kopf, Alfred Grinschgl, Geschäftsführer des Fachbereiches Rundfunk in der Regulierungsbehörde RTR-GmbH, waren neben vielen anderen der Einladung gefolgt und diskutierten im Anschluss an die Keynote von UM PanMedia-Chefin Elisabeth Ochsner Situation und Zukunft von Privatradio in Österreich.

15 Privatradios gingen am 1. April 1998 in Österreich erstmals on Air, im Laufe des Jahres kletterte die Zahl auf 42. Der Pionier der Privatradios in Österreich nach dem Fall des staatlichen Monopols, die Antenne Steiermark, hatte bereits knapp drei Jahre zuvor, am 22. September 1995, den Sendebetrieb aufgenommen, gefolgt von Radio Melody (jetzt Antenne Salzburg) mit dem Sendestart am 17. Oktober 1995. Mittlerweile senden in Österreich knapp mehr als 60 Privatradios, eines davon bundesweit.

Aktuell werden Privatradios laut Radiotest von 2,2 Millionen Menschen in ganz Österreich gehört, Tendenz steigend. "Die Privatradios haben ganz besonders den kleinen und mittleren Unternehmen in Österreich den Hörfunk als Werbemöglichkeit erschlossen", hob Leitl besonders hervor. "Ihre Stärken sind die Regionalität und damit verbunden die Zielgenauigkeit von Werbemaßnahmen sowie ein günstiges Preis-/Leistungsverhältnis. Privatradios sind ein starker Partner der werbetreibenden Wirtschaft."

Im Wettbewerb haben Privatradios an zwei Fronten zu bestehen, nämlich gegenüber den Mitbewerbern sowie gegenüber dem öffentlich-rechtlichen ORF. Durch den Wettbewerb haben Privatradios mit kreativen Innovationen wie etwa neuen Werbeformen frischen Wind in den Radio(werbe-)markt gebracht.

Und: "Privatradios sind in ihrer Berichterstattung journalistischem Ethos ebenso verpflichtet wie dem Zuspruch und der Zufriedenheit ihrer Hörer. Die Richtschnur ihres Handelns sind die Zufriedenheit und der Zuspruch ihrer Hörerinnen und Hörer", unterstrich der WKÖ-Chef abschließend. (JR)

