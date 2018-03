FP-Matiasek: Rot-grünes Stellplatzfiasko in Hernals

FPÖ fordert Aussetzung der Strafaktionen und rasche Lösung!

Wien (OTS/fpd) - Einmal mehr zeige sich, dass die Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung in die Randzonen der Westbezirke ausschließlich Nachteile für die Anrainer bringe, zeigt die Hernalser FPÖ-Bezirksparteiobfrau, Stadträtin Veronika Matiasek volles Verständnis für die Proteste der Bürger auf dem Predigtstuhl. Rot-Grün, aber in jedem Fall auch die verantwortliche Bezirksvorsteherin Pfeffer hätten den Bürgerwillen steinern ignoriert, um ihre Abzockaktion an den Autofahrern brutal durchzuführen, so die FPÖ-Politikerin, denn bei allen Bürgerversammlungen sei klar ersichtlich gewesen, wohin der Wille der Betroffenen gehe, nämlich Richtung Volksbefragung wie in Währing. Um ein unliebsames Ergebnis auszuschließen und vor allem aus Angst vor den Grünen, habe die Bezirks-SPÖ die völlig überzogene Ausdehnung der Parkraumbewirtschaftung in den Außengebieten auf Biegen und Brechen durchgeboxt, ärgert sich Matiasek.

"Wenn die Hernalser Bezirksvorsteherin nun alle Siedlungsgebiete abarbeiten will, wie sie ankündigt, dann ist das als gefährliche Drohung für die Anrainer dieser Zonen anzusehen", so Matiasek. Auf der Strecke würden alle Anrainer ohne privaten Stellplatz, aber auch Handwerks- und Zulieferbetriebe sowie die mobilen Dienste und deren Klienten bleiben, unterstreicht Matiasek die Befürchtungen der Anrainer.

Wir fordern daher eine sofortige Aussetzung der Strafaktionen, bis eine, für die Betroffenen akzeptable Lösung durch die Verantwortlichen, die diese Siedlungsgebiete ja auch gewidmet haben, gefunden wird, stellt Matiasek die Position der Freiheitlichen klar und kündigt gleichzeitig die Einberufung einer Sondersitzung der Hernalser Bezirksvertretung durch die FPÖ sowie die Forderung nach Abhaltung öffentlicher Bürgerversammlungen an. (Schluss) hn

