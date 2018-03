Grünewald: Das Ringen um die Studienplätze beginnt

Grüne: Tausende von Studierwilligen werden vor verschlossenen Türen stehen

Wien (OTS) - "Seit Jahren trommelt die Bundesregierung über die Bedeutung von Bildung und Forschung und sieht hier die Zukunftschancen der Jungen und der Republik. Das ist schön und gut, trotzdem werden bald tausende von Studierenden vor verschlossenen Türen stehen und mangels Alternativen wertvolle Zeit verlieren. Der Grund dafür liegt mehrheitlich in den unzureichenden Kapazitäten und in den Budgets. Das wird natürlich gerne verschwiegen und mit Sätzen wie ,nur die Besten sollen kommen' relativiert", sagt Kurt Grünewald, Wissenschaftssprecher der Grünen.

"Zahlreiche ExpertInnen kritisieren die Aussagekraft von Testverfahren. Sie weisen lediglich eine um 16 Prozent höhere Treffsicherheit auf als Entscheidungen durch das Los. Hier sollten endlich die Alarmglocken läuten. Was es braucht, sind bessere Betreuungsquoten und ein zügigerer Ausbau von Studienplätzen. Insbesondere an Fachhochschulen müssen diese von BM Töchterle endlich nicht nur versprochen, sondern auch tatsächlich eingelöst werden. Bildung darf nicht weiter ,vererbbar' bleiben und daher sind die Studienbeihilfen signifikant zu erhöhen. Diese Entscheidungen müssen sofort fallen und nicht erst in Jahren, will man hier nicht nachhaltigen Schaden auf unverantwortliche Weise riskieren. Ich fordere den Bundesminister auf, sich weniger auf den Wahlkampf, sondern auf seine ureigensten Kompetenzen und Aufgaben zu konzentrieren", meint Grünewald.

