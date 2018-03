Pensionskassen setzen guten Veranlagungserfolg 2013 fort

Im 1. Quartal 2013 wurden durchschnittlich 2,19 Prozent Ertrag erwirtschaftet

Wien (OTS/PWK215) - Die österreichischen Pensionskassen konnten für ihre Kunden im ersten Quartal des heurigen Jahres durchschnittlich 2,19 Prozent Ertrag erwirtschaften. Damit wurde die Basis geschaffen, um 2013 an das starke Veranlagungsergebnis des Jahres 2012 von plus 8,4 Prozent anzuknüpfen. Mit dem Ergebnis von über 2 Prozent in den ersten drei Monaten zeigen die Pensionskassen, dass sie auf die aktuellen Marktentwicklungen zu Beginn dieses Jahres gut reagiert haben.

Sparmaßnahmen der öffentlichen Haushalte prägen weiterhin die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Die Weltwirtschaft befindet sich in einer Konsolidierungsphase, das Bruttoinlandsprodukt der Eurozone vor allem in Ländern mit hohen Haushaltsdefiziten stagniert oder schrumpft.

Allerdings führte die Stabilisierung an den Kapitalmärkten ab der zweiten Jahreshälfte 2012 zu einer steigenden Neuveranlagung in Aktien und Anleihen, welche sich im 1. Quartal 2013 fortgesetzt hat. Die Schwankungen an den Kapitalmärkten wurden zuletzt spürbar geringer, Fundamentaldaten rücken wieder stärker in den Fokus der Investoren.

Die Pensionskassen setzen auf einen ausgewogenen Veranlagungsmix, um eine langfristige positive Entwicklung des Pensionskapitals der betrieblichen Vorsorge und den langjährigen Durchschnitt des Veranlagungsergebnisses von derzeit 5,65 Prozent weiter abzusichern.

Neu: Der Pensionskassenbrief

Ab sofort publiziert der Fachverband der Österreichischen Pensionskassen jeweils zu Beginn eines Quartals den Pensionskassenbrief. Dieser dient der Information der Öffentlichkeit zu aktuellen Entwicklungen, Trends und Rahmenbedingungen, welche die Strategien der Pensionskassen in der Veranlagung des ihnen anvertrauten Kapitals für die betriebliche Vorsorge beeinflussen.

Der Pensionskassenbrief 1 / 2013 zum Download:

http://www.pensionskassen.at/13_FVPK_Pensionskassenbrief_0411.pdf

Bei Pensionskassenverträgen zahlen Arbeitgeber und Arbeitnehmer in Pensionskassen monatlich Beiträge ein, die später in der Pension verzinst ausbezahlt werden. Derzeit haben rund 820.100 Österreicher Anspruch auf eine Firmenpension. Insgesamt veranlagen die 17 Pensionskassen ein Vermögen von rund 16,25 Mrd. Euro per 31.12.2012-sie sind auch der größte private Pensionszahler Österreichs. (JR)

Foto zum Download:

Foto Mag. Andreas Zakostelsky, Obmann des Fachverbandes der Pensionskassen:

http://www.pensionskassen.at/images/zakostelsky.jpg

Rückfragen & Kontakt:

FV der Pensionskassen

Mag. Andreas Zakostelsky

Monika Schmied, MBA

Tel. 01 31648-1200



The Skills Group

Christiane Fuchs-Robetin

Tel. 01 5052625

email: fuchs-robetin @ skills.at