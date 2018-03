ORF SPORT + mit der Live-Übertragung vom Fußball-Erste Liga-Spiel First Vienna FC 1894 - SKN St. Pölten

Am 12. April im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programm-Highlights am Freitag, dem 12. April 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung der Fußball-"Heute für Morgen"-Erste Liga-Begegnung First Vienna FC 1894 - SKN St. Pölten um 20.15 Uhr und Folge 6 des Tennismagazins "ATP World Tour Uncovered" um 22.45 Uhr.

Beruhigende 14 Punkte beträgt der Vorsprung der Vienna vor Blau-Weiß Linz und damit jener Mannschaft, die zurzeit den Relegationsplatz innehat. Mit einem Heimerfolg gegen St. Pölten könnten die Wiener das Thema Abstieg wohl endgültig abhaken. Die Niederösterreicher hingegen haben elf Punkte Rückstand auf Tabellenführer Grödig. Mit einem Erfolg würde die kleine Chance auf den Meistertitel weiter leben. Zuletzt spielten beide Mannschaften 0:0 - die Vienna gegen Austria Lustenau und St. Pölten in Hartberg. Kommentator ist Martin Lang. Vor dem Spiel zeigt ORF SPORT + ein Best of 30 Jahre Vienna City Marathon, in der Pause ein Interview mit Haile Gebrselassie.

Das Tennismagazin "ATP World Tour Uncovered" bietet allen Tennisfans einen einzigartigen Blick hinter die Kulissen der spannendsten Turniere und zeigt die weltbesten Spielerinnen und Spieler auch abseits des Tennisplatzes. Die rund halbstündigen Magazine liefern Woche für Woche Spielerporträts, vertiefende Hintergrundstorys, Geschichten abseits der Plätze, umfassende Turnierinformationen, aber auch Tennisunterricht auf hohem Niveau und taktische Analysen durch den ehemaligen US-Player Justin Gimelstob ins Wohnzimmer. Die Magazine werden in englischer Originalsprache gesendet.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 11. April, kurzfristige Programmänderungen möglich)

