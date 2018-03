Berlakovich startet Jugend-Umweltbeteiligungsprojekt

"Jugend-Klima-Forum" bietet Reise zur Klimakonferenz nach Warschau

Wien (OTS) - Umweltminister Niki Berlakovich hat heute im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Vertreterinnen der Jugend-Umwelt-Plattform JUMP ein beispielhaftes Beteiligungsprojekt für Jugendliche gestartet: Mit dem Jugend-Klima-Forum wird 20 Jugendlichen die Möglichkeit geboten, sich an unterschiedlichen Aktivitäten rund um die Klimakonferenz 2013 auf nationaler und internationaler Ebene zu beteiligen. "Das Klima von morgen betrifft vor allem die Jugendlichen von heute - denn sie werden die Auswirkungen des Klimawandels am stärksten zu spüren bekommen. Ich will der Jugend vermitteln, dass Klimaschutz eine Chance ist: Am Arbeitsmarkt mit jeder Menge green jobs und ganz persönlich mit einem Mehr an Lebensqualität", erklärt Berlakovich. Für zwei der TeilnehmerInnen am Forum hat der Umweltminister ein ganz besonderes Angebot: "Zwei der Jugendlichen werden als Teil der österreichischen Delegation im November zur Klimakonferenz nach Warschau mitfliegen. So geben wir der Jugend in der Umweltpolitik eine kräftige Stimme und verschaffen ihr Gehör."

So geht s ab zur Klimakonferenz

Noch bis 11. Mai 2013 können sich Jugendliche zwischen 16 und 26 Jahren für das Jugend-Klima-Forum bewerben. Eine ExpertInnen-Jury wählt jene 20 TeilnehmerInnen aus, die sich von 11. bis 13. Juni in Wien zum Jugend-Klima-Forum treffen. Dort erfahren die Jugendlichen alles über Klimakonferenzen, diskutieren Ideen und entwickeln konkrete Vorschläge und Positionen. Die TeilnehmerInnen selbst wählen dann zwei Jugenddelegierte aus, die im November zur UN-Klimakonferenz nach Warschau mitfahren. "Mit dem Jugend-Klima-Forum bietet JUMP jungen Menschen ein Sprungbrett zur UN-Klimakonferenz nach Warschau. Wir laden daher alle Jugendlichen ein, mitzumachen und mittendrin statt nur dabei zu sein", unterstreichen Claudia Kinzl und Gudrun Redl, die beiden Geschäftsführerinnen von JUMP. Die Teilnahme am Jugend-Umwelt-Forum ist kostenlos.

Das ist JUMP

Die Jugend-Umwelt-Plattform JUMP bietet jungen Menschen Beteiligungs-, Vernetzungs- und Orientierungsmöglichkeiten im Umwelt-und Nachhaltigkeitsbereich. Sie unterstützt sie dabei, sich eine eigene Meinung zu bilden und diese zu vertreten.

Zu den inhaltlichen Schwerpunkten von JUMP zählen Jugendbeteiligung, Freiwilliges Engagement, Projektmanagement sowie Berufsorientierung im Umweltbereich.

