Rechtsextremismusbericht - Rudas: Entwicklungen der rechten Szene rufen zu Wachsamkeit auf

SPÖ-Parlamentarische Anfrage an Innenministerium

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführerin und Nationalratsabgeordnete Laura Rudas forderte heute, Donnerstag, in einem Interview im "Morgenjournal" die Wiedereinführung des Rechtsextremismusberichts. "Vor allem das burschenschaftliche Umfeld dient als Scharnier zum außerparlamentarischen Rechtsextremismus. Nicht alle, aber einige der Burschenschaften werden vom Dokumentationsarchiv als klar rechtsextrem eingestuft", führt Rudas aus. In einer parlamentarischen Anfrage an das Innenministerium soll nun geklärt werden, wie der Verfassungsschutz die Gefahren von rechts einstuft. Dabei geht es auch um neue Entwicklungen in der rechtsextremen Szene, wie das Entstehen von neurechten Gruppierungen. ****

Die Zahl rechtsextremer Straftaten steigt deutlich an. Die Dunkelziffer dürfte beträchtlich sein. "Wenn wir uns ansehen, was in Ungarn passiert, so ist es wichtig, dass wir die Gefahr von rechts nicht unterschätzen und nicht tatenlos zusehen", führt Rudas aus. Es gab in jüngster Vergangenheit einige aufsehenerregende Fälle, wie erst kürzlich das Ausheben des "Objekts 21" in Oberösterreich. Viele rechtsextreme Straftaten, wie Verstöße gegen das Verbotsgesetz, sind nicht im selben medialen Fokus. "Die Wiederaufnahme des Rechtsextremismusberichts wäre sinnvoll, damit wir einen Überblick über die rechtsextreme Szene und ihre Straftaten in Österreich haben", betont Rudas. Dieser Bericht wurde 2002 unter schwarz-blau abgeschafft.

In einer Anfrage an das Innenministerium sind die Erkenntnisse des Verfassungsschutzberichts Thema. So sei es verwunderlich, dass ab 2000 die Burschenschaften genauso wie das Ulrichsbergtreffen nicht mehr namentlich erwähnt werden. Generell würden im Verfassungsschutzbericht beim Thema Rechtsextremismus weder Namen noch Organisationen oder Publikationen genannt. Die Burschenschaften Teutonia, Olympia und Arminia Czernowitz pflegen enge Verbindungen zu Burschenschaften in Deutschland, die dort klar im Verfassungsschutzbericht als rechtsextrem bezeichnet werden. "Die Burschenschaften sind vielleicht klein in der Anzahl ihrer Mitglieder, haben aber in Österreich einen überproportionalen Einfluss. Gerade deswegen gehören ihre Verbindungen zu Gruppierungen, die etwa auch im Verdacht stehen, die NSU unterstützt zu haben, genauestens geprüft und aufgezeigt", sagte Rudas. Auch neue Entwicklungen in der rechtsextremen Szene, wie das Aufkommen neurechter Gruppierungen, führe der Verfassungsschutzbericht nicht an.

In einer Neuauflage des Rechtsextremismusberichts können all diese Entwicklungen genauer und ausführlicher analysiert werden, als es der jetzige Verfassungsschutzbericht leiste. "Wir müssen alles dafür tun die Gefahr und Gewalt von rechts zu stoppen", sagt Rudas. (Schluss) sn/bj

