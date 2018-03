BZÖ-Bucher für 1Euro GmbHs in Österreich

BZÖ für vereinfachte Firmengründung für Jungunternehmer

Wien (OTS) - In einer Pressekonferenz forderte heute BZÖ-Bündnisobmann Abg. Josef Bucher die vereinfachte Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung für Personen unter 35 Jahren. Österreich braucht die 1Euro GmbHs. "Die Zahl der Firmengründungen geht in Österreich permanent zurück. 2012 gab es knapp 27.200 neue Unternehmen, um 361 weniger als 2011", so Bucher.

Der "Doing Business 2013"-Bericht der Weltbank vergleicht die Rahmenbedingungen für Unternehmer weltweit. Österreich landet in diesem Ranking nur auf dem 29. Platz. Verglichen wurden 185 Staaten, am besten abgeschnitten hat einmal mehr Singapur. Aber auch Schweden, Deutschland oder Georgien liegen weit vor Österreich", erklärte Bucher.

"In einem Punkt schneidet Österreich aber alarmierend ab - nämlich bei der Unternehmensgründung. Laut Weltbank dauert es acht Amtswege und 28 Werktage, um hierzulande eine Firma zu gründen. Dabei ist vor allem der bürokratische Aufwand, den ein Jungunternehmer zu bewältigen hat - Bank, Firmenbuch, Gewerberegister, Notar, Beratungstermine bei Rechtsanwalt oder Wirtschaftskammer - sehr groß. Von allen Ländern schafft es Österreich deshalb in diesem Punkt nur auf Platz 134 (von 185). Befragt werden für die Weltbank-Studie heimische Institutionen, Behörden, Steuerexperten und Unternehmer", so Bucher weiter.

"Es muss eine vereinfachte Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung für Personen unter 35 Jahren geben. Das soll die Unternehmensgründung für Jungunternehmer in unserem Land attraktiv machen. Mit einem symbolischen Startkapital von 1 Euro und ohne notarielle Kosten können Unternehmensgründer unter 35 Jahren den Bürokratiemarathon einfach umgehen", schlug Bucher vor und weiter:

"So ist eine solche "Mini-GmbH" oder "GmbH light" in Ländern wie Deutschland, Italien oder England längst üblich".

Als aktuelles Beispiel nannte der BZÖ-Chef Italien, wo seit heuer die Gründung von Start-up-Gesellschaften möglich ist und seit Beginn des Jahres schon über 3000 junge Unternehmer davon profitieren. "Die Jugendarbeitslosigkeit in Österreich liegt derzeit bei knapp neun Prozent. Arbeitslose sollen daher die Möglichkeit erhalten, bei einer Geschäftsidee ein Unternehmen zu gründen, ohne sich in große Schulden stürzen zu müssen. Österreich muss das Land der Unternehmer werden", so Bucher.

