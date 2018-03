Kardinalschlitten verarztet - Beschädigtes Wahrzeichen des Volksbegehrens fährt ab nun mit Bandagen

Fotowettbewerb anlässlich seiner Genesung ausgeschrieben!

Wien (OTS) - Vergangenes Wochenende wurde von Unbekannten ein Attentat auf den "Kardinalsschlitten" verübt, eine vom Künstler Jacques Tilly gestaltete Statue, die einen überlebensgroßen Kardinal darstellt. Dieser versteckt unter seinem Mantel Missbrauchsakten.

Das Maskottchen war bisher weitgereist: der Kardinalsschlitten hat an der Bischofskonferenz im deutschen Trier ebenso teilgenommen wie an einer Wahlfahrt nach Mariazell - überall diente er als Mahnmal für die vertuschten Missbrauchsverbrechen der Kirche. Erst der perfide Sabotageakt zwang zu einer Erholungspause.

Reha-Phase abgeschlossen

Das Attentat hatte große Anteilnahme in der Bevölkerung hervorgerufen, viele boten Hilfe an. Der Beschädigte wurde nun fachmännisch verarztet: seine Nase trägt einen dicken Verband, leichtere Verletzungen am Kopf blieben hingegen unversorgt, denn die offenen Wunden haben Symbolcharakter: "Es sind Mahnmale, die zeigen, welche Mächte agieren können, wenn es um die Abschaffung von Kirchenprivilegien geht", sagt Sepp Rothwangl, Mitinitiator der BürgerInnenkampagne. Nach der Rehabilitationsphase ist der Kardinal wieder fit für weitere Aktionen anlässlich der Eintragungswoche zum Volksbegehren ab kommendem Montag und wird permanent durch Wien fahren.

Pimp our Kardinalschlitten

Um seine Genesung gebührend zu feiern, schreiben die Volksbegehrens-Initiatoren nun einen Fotowettbewerb aus. Seit seiner Geburtsstunde ist er von bewundernden Straßenpassanten allerorts vielfach fotografiert worden. Daher nun unser Aufruf: sende dein Foto vom Kardinalschlitten - im unversehrten oder nunmehr einbandagierten Zustand und gewinne einen Monatsvorrat an Kardinalschnitten für die ganze Familie!

Fotos vom verarzteten Kardinalschlitten:

Du sollst hingehen! Volksbegehren gegen Kirchen-Privilegien. 15.4.-22.4. in ganz Österreich,

