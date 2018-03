Stronach/Markowitz kritisiert Gemeinde-Abzocke beim Wien-Marathon

Wien (OTS) - "Typisch Wiener Stadtregierung: Im Erfolg anderer sonnen und hintenrum kassieren", kritisiert Team Stronach Sportsprecher Stefan Markowitz die exorbitanten Gebühren für die Abhaltung der traditionellen Laufveranstaltung. Wenn tatsächlich das Gebrauchsabgabegesetz bei allen Veranstaltern gleich angewendet wird, "dann wäre es doch interessant zu erfahren, wie viel etwa für das Picknick am Ring den Grünen in Rechnung gestellt wird, bei dem die Ringstraße auch stundenlang gesperrt wird", so Markowitz. Auch die Veranstalter der vielen und oft nicht korrekt angemeldeten Demonstrationen seien zumeist bekannt - "bekommen diese dann auch eine Rechnung von Häupl, Vassilakou und Oxonitsch?", fragt Markowitz.

