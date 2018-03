mdw - Universität für Musik und darstellende Kunst Wien: Universitätsrat nun vollständig

Roland Geyer wurde gestern als das fünfte Mitglied des Universitätsrats bestellt

Wien (OTS) - Im Jänner wurden bereits Kammersängerin Angelika Kirchschlager und Dr. Stefan Zapotocky vom Senat der mdw als neue Universitätsräte bestellt. Anfang März folgten dann zwei weitere Mitglieder von der Bundesregierung auf Vorschlag von Bundesminister Töchterle: Dr.in Haide Tenner und Mag.a Veronica Kaup-Hasler. Diese treten damit bereits ihre zweite Amtszeit als Universitätsrätinnen der mdw an. Das fünfte und letzte Mitglied, das in der gestrigen Sitzung von jenen vier Mitgliedern gewählt wurde, ist DI Roland Geyer, Intendant des Opernhauses Theater an der Wien. Der Universitätstrat ist einer der vier obersten Organe der Universität und wird jeweils für eine Periode von fünf Jahren bestellt.

"Wir sind stolz, solch herausragende Persönlichkeiten aus der Kunst- und Kulturszene für unser Haus und unsere Anliegen gewonnen zu haben", freut sich Rektor Werner Hasitschka.

Angelika Kirchschlager gilt als eine der aktuell meistgefragten Mezzosopranistinnen und Lied- und Oratorieninterpretinnen. Als Absolventin der mdw ist sie heute auf allen großen Opernbühnen zu Hause. Sie arbeitete bereits mit vielen angesehenen Dirigenten wie Claudio Abbado, Riccardo Muti oder Sir Simon Rattle. 2007 wurde Kirchschlager zur Kammersängerin der Wiener Staatsoper ernannt.

Der Wiener DI Dr. Stefan Zapotocky ist ehemaliger Chef der Wiener Börse und Aufsichtsratsmitglied verschiedener internationaler Unternehmen. Er fungiert u.a auch als Vorstandsmitglied der Wiener Börse und als Mitglied des Aufsichtsrats der Zeitung "Die Furche". Dr.in Haide Tenner war u.a. langjährige Kulturchefin des ORF, bevor sie 2003 bis zu ihrer Pensionierung als Musikchefin zu Ö1 wechselte. Heute hält sie zahlreiche Vorträge und leitet Podiumsdiskussionen und öffentliche KünstlerInnen-Gespräche.

Die in Wien aufgewachsene Mag.a Veronica Kaup-Hasler studierte u.a. Theaterwissenschaften und begann ihre Karriere als Dramaturgin bei Claus Peymann am Burgtheater sowie bei den Salzburger Festspielen. Nach zahlreichen Stationen im In- und Ausland prägt sie seit 2006 als verantwortliche Intendantin des "steirischen herbstes" die Kulturszene über die Landesgrenzen hinaus.

DI Roland Geyer, studierter Mathematiker und Sportwissenschaftler, kam als Quereinsteiger in die Kulturszene, gründete die Amstettener Sommerfestspiele, leitete als Geschäftsführer die Jeunesse Musicale und wirkte als Leiter des Wiener Klangbogens sowie des Osterklang-Festivals. Aktuell führt er als Intendant das Opernhaus Theater an der Wien.

Die mdw - Universität für Musik und darstellende Kunst Wien zählt zu den weltweit größten und renommiertesten Universitäten der Aufführungskünste Musik, Theater und Film. Über 3.100 Studierende aus mehr als 70 Ländern genießen in 106 Studienrichtungen aus den Bereichen Musik, darstellende Kunst und Pädagogik ihre Ausbildung. Zu den insgesamt 24 Instituten der mdw zählen u.a. das Max Reinhardt Seminar sowie die Filmakademie Wien. Weitere Informationen zu den neuen ProfessorInnen unter: http://www.mdw.ac.at/ID/38

