Lassila & Tikanoja installiert ZenRobotics Recycler

Helsinki (ots/PRNewswire) - Das führende finnische Recycling-Unternehmen Lassila & Tikanoja plc und der weltweite Marktführer für robotergesteuertes Recycling ZenRobotics Ltd. haben heute bekannt gegeben, dass L&T das ZenRobotics Recycler System übernehmen wird.

L&T installiert das ZenRobotics Recycler System im Jahr 2013 in der Vorzeige-Recyclinganlage des Unternehmens im von Helsinki 30 km entfernten Kerava. Die Übernahme des Systems wird die Recyclingrate der Anlage noch zusätzlich steigern.

ZenRobotics Recycler(TM) (ZRR) ist ein robotergesteuertes Recyclingsystem. Es erfasst Rohstoffe aus Bau- und Abbruchabfällen sicher und mit beispielloser Effizienz. Durch die ZRR-Technologie können Kunden Gewinne aus dem Verkauf zusätzlich wiedergewonnener Rohstoffe erzielen und gleichzeitig Kosten für die Entsorgung sparen.

"L&T findet stets neue Methoden, um das Recycling von Rohstoffen voranzubringen. Der Einbau von ZenRobotics Recycler wird die Recyclingrate bei gemischten Bau- und Abbruchabfällen steigern. Gleichzeitig landen dadurch auch weniger Abfälle auf Mülldeponien. Schon vor dem Einbau von ZenRobotics Recycler liegt die Recyclingrate für Werkstoffe in unserer Anlage in Kerava bei knapp 90 Prozent", sagt Petri Salermo, Vice President für Environmental Sales bei L&T.

"Der Wechsel von einer manuellen Sortierung zu robotergesteuerten Abläufen verbessert ausserdem die Arbeitssicherheit und die allgemeinen Arbeitsbedingungen in unserer Anlage", so Salermo weiter.

"Diese Installation ist eine hervorragende Referenz für ZenRobotics! L&T ist eine massgebliche Grösse im Recycling in Skandinavien und im baltischen Raum. Ich sehe darin einen hervorragenden Auftakt für eine weitere zukünftige Zusammenarbeit. L&T hat offenbar Respekt vor dem finnischen Erfindergeist und will an unserer Erfolgsgeschichte teilhaben", erklärt Juho Malmberg, CEO von ZenRobotics.

Das ZenRobotics Recycler System wird in die laufenden Prozesse zur Sortierung von Bau- und Abbruchabfällen in der Anlage in Kerava eingebunden werden. Nähere Einzelheiten über die Vereinbarung sind derzeit nicht verfügbar.

ZenRobotics Ltd. führt Hightech ins Recycling ein. Das robotergesteuerte Recyclingsystem ZenRobotics Recycler verwendet künstliche Intelligenz, um wertvolle Rohstoffe aus Bau- und Abbruchabfällen wiederzugewinnen. Über ein Netzwerk von Vertriebspartnern wird das System in 49 Ländern weltweit vermarktet.

Lassila & Tikanoja ist ein Dienstleistungsunternehmen, das den Wandel von der Verbrauchergesellschaft zur effizienten Recyclinggesellschaft vorantreibt. L&T ist in Finnland, Schweden, Lettland und Russland aktiv und beschäftigt 9.000 Mitarbeiter. Der Nettoumsatz lag im Jahr 2012 bei 674 Millionen EUR.

