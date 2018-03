Angewandte verleiht Ehrendoktorat an Carl Djerassi

Die Universität für angewandte Kunst Wien würdigt den Künstler, Kunstförderer, Kunstsammler und Initiator des Djerassi Resident Artist Program

Wien (OTS) - Als erste Kunstuniversität würdigt die Universität für angewandte Kunst Wien den Forscher und Literaten Carl Djerassi als Kunstförderer und Sammler mit einem Ehrendoktorat.

Der renommierte, in Wien geborene Forscher, der für die Erfindung der Antibabypille berühmt wurde, erhält die Auszeichnung für seine Aktivitäten und sein Engagement in Kunst und Kultur - als Kunstsammler besitzt er mit über 150 Werken eine der größten Paul-Klee-Privatsammlungen, die er zur Hälfte dem Museum of Modern Art in San Francisco und der Albertina vermacht hat. Weiters begründete er die Djerassi-Stiftung, eine Künstlerkolonie in der Nähe von San Francisco, und initiierte das Djerassi Resident Artist Program zur Förderung von MalerInnen, MusikerInnen, SchriftstellerInnen und BildhauerInnen.

Diese ganz besondere Auszeichnung durch eine Kunstuniversität folgt, nachdem die Universität Wien und die Medizinische Universität Wien ihm die Ehrendoktorwürde für seine wissenschaftlichen Verdienste im Vorjahr verliehen haben.

Carl Djerassi wurde am 29. Oktober 1923 in Wien in eine jüdische Familie geboren. Seine frühe Kindheit verbrachte er in Sofia und Wien. Nach der nationalsozialistischen Machtübernahme emigrierte er 1938 mit seiner Mutter in die USA.

Er studierte organische Chemie und promovierte 1945 an der Universität von Wisconsin.

1952 nahm Djerassi eine Professur für Chemie an der Wayne State University in Detroit und 1959 eine Professur an der Stanford-University in Kalifornien an, die er bis zu seiner Emeritierung innehatte.

Djerassi selbst ist künstlerisch tätig. Seit den 1980er-Jahren veröffentlicht er als Schriftsteller Romane, Lyrik und Dramen. Er vermittelt naturwissenschaftliche Erkenntnisse über das Medium Literatur, beschäftigt sich literarisch mit dem System Wissenschaft und mit Themen sowie prägenden Personen aus dem Bereich der Kunsttheorie. Djerassi positionierte sich durch die Integration von Wissenschaft und Kunst als Begründer der Genres "Sience-in-Fiction" und "Science-in-Theatre".

Heute lebt Djerassi in San Franciso, London und Wien.

Die akademischen Feier zur Verleihung des Ehrendoktorats findet am Dienstag, den 23. April 2013, um 18 Uhr im Ausstellungszentrum der Universität für angewandte Kunst Wien, Heiligenkreuzer Hof, Schönlaterngasse 3 oder Grashofgasse 5, 1010 Wien statt.

