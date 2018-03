Gudenus: Sondergemeinderat zu den Privatisierungen der Wiener SPÖ gefordert!

Nach Wiener Volksbefragung ist klar - ein großer Teil der Wiener ist gegen Ausgliederungen und Verkauf von Volkseigentum!

Wien, 11-04-2013 (OTS/FPD) - Ein Sondergemeinderat zu den SPÖ-Privatisierungen, den Leasinggeschäften aber auch den Verkauf von Volkseigentum, wie etwa einem Teil des Wiener Hochquellwassers, forderte heute der Klubobmann der Wiener FPÖ. Das Verlangen nach Abhaltung wird von der FPÖ noch diese Woche eingebracht, so heute Mag. Johann Gudenus.

Nach der Volksbefragung habe sich nämlich herausgestellt, daß zwar der größte Teil der Wienerinnen und Wiener diese - ob der zumeist sinnlosen Fragen - boykottiert habe, die übrigen Teilnehmer jedoch dem SPÖ-Privatisierungswahn der Vergangenheit eine klare Absage erteilt haben, so Gudenus.

Faktum ist, daß die Wiener SPÖ mit der Ausgliederung des Fond Soziales Wien, der Wiener Linien in die Stadtwerke Holding und dem Cross-Border-Leasing sowie nicht zuletzt durch den Verkauf eines Teils der Wiener Hochquellwasserleitung in der Vergangenheit bereits das Wiener Tafelsilber verscherbelt hat. Und genau darüber wollen und werden wir mit Häupl, Brauner und Co. im Zuge eines Sondergemeinderats debattieren, so Gudenus abschließend. (Schluß)

