FPÖ-TV: Wirksame Reformen für leistbares Wohnen

"Heute"-Diskussion über Österreichs und Europas Zukunft - FPÖ als starke Alternative in Salzburg

Wien (OTS) - SPÖ und ÖVP haben im aufkeimenden Wahlkampf das Thema Wohnen für sich entdeckt. Was die Bürger seit Jahren am eigenen Leib verspüren, ist nun auch den Regierenden aufgefallen: Wohnungen werden immer teurer, leistbare Angebote immer knapper. Doch wer hat die beiden Regierungsparteien bisher daran gehindert, leistbaren Wohnraum für die Bevölkerung zu schaffen? Das FPÖ-TV-Magazin zeigt in seiner neuen Ausgabe sinnvolle und sofort wirksame Reformvorschläge für Mieter und Wohnungskäufer, etwa die Streichung von Mietvertragsgebühr und Grunderwerbsteuer oder ein Spekulationsverbot mit Wohnbauförderungsgeld.

Die Zeitung "Heute" lud FPÖ-Obmann HC Strache und den prominenten deutschen Euro-Kritiker Professor Karl Albrecht Schachtschneider zur Diskussion über die Heimat Österreich und ihre Zukunft in Europa ein. Das Interesse des Publikums an Straches Ideen und Einschätzungen war enorm. Besonders die Antworten zur derzeitigen Euro-Krise und zur drohenden Islamisierung wurden mit viel Beifall bedacht.

Hervorragend aufgestellt sind die Freiheitlichen in Salzburg, wo am 5. Mai vorgezogene Landtagswahlen aufgrund des unfassbaren Finanzskandals stattfinden. Beim Wahlauftakt im Stiegl-Keller wurde deutlich, dass die Salzburger Bürger die Nase voll vom verantwortungslosen Umgang von Rot und Schwarz mit Steuergeld haben.

Das FPÖ-TV-Magazin erscheint immer am Donnerstag pünktlich um 11 Uhr auf http://www.fpoe-tv.at und im Youtube-Kanal

http://www.youtube.com/fpoetvonline

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at