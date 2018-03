AKNÖ rät: Keine "Einvernehmliche" im Krankenstand

Tausende Euro Verlust für Arbeiter

Wien (OTS/AKNÖ) - Eine einvernehmliche Auflösung im Krankenstand kostet Geld: Dem kranken Dienstnehmer, der Gebietskrankenkasse und damit der Allgemeinheit. Und sie ist kein Einzelfall, wie 6.000 Anfragen in der AKNÖ zeigen.

Ein Bauarbeiter verletzt sich bei einem Arbeitsunfall schwer am Bein. Er liegt im Krankenhaus. Plötzlich kommt der Chef und will die einvernehmliche Auflösung. Panisch ruft der Verletzte bei der AK an und fragt um Rat. "Der Mann darf auf keinen Fall unterschreiben. Er bringt sich damit um viel Geld", sagt AKNÖ-Sozialrechtsexperte Maximilian Weh. Im Krankenstand bekäme er acht Wochen lang sein Gehalt von 2.000 Euro brutto vom Dienstgeber weiter. Bei einer einvernehmlichen Auflösung im Krankenstand bekommt er drei Tage lang gar nichts und von da an bis zum 42. Tag nur das halbe Gehalt. Bezahlt von der Gebietskrankenkasse und nicht vom Arbeitgeber. "Das ist ein riesiger Verlust für den Einzelnen und für die Krankenkasse", sagt Weh.

3188,36 Euro Verlust für Krankenkasse

Bei einem Krankenstand von angenommen zehn Wochen verliert die Krankenkasse durch die einvernehmliche Auflösung Beiträge. Gleichzeitig muss sie 2.831,40 Euro Krankengeld für die gesamte Dauer der Arbeitsunfähigkeit des Versicherten leisten, was eine Belastung von 3188,36 Euro darstellt.

"Einvernehmliche Lösungen im Krankenstand mit einer schriftlichen Wiedereinstellungszusage sind nichtig, wenn diese nur dazu dienen, sich die Entgeltfortzahlung und Sozialversicherungsbeiträge zu sparen. Aber darüber hinaus hat der Gesetzgeber keine Handhabe und die Krankenkasse und die Gekündigten sind die Leidtragenden", sagt Weh. "Die Wiedereinführung des Entgeltfortzahlungs-fonds oder eine Regelung, die die Entgeltfortzahlungspflicht des Arbeitgebers bei einer einvernehmlichen Auflösung nicht enden lässt, würden hier einen Riegel vorschieben. Darum bemühen wir uns", meint AKNÖ-Präsident Haneder.

Nicht unterschreiben

In der AK rät man den Mitgliedern, auf keinen Fall zu unterschreiben, wenn sie zur einvernehmlichen Auflösung im Krankenstand aufgefordert werden. "Egal, wer sie als Ratgeber in diese Richtung drängen will, die Menschen sollen sich auf jeden Fall zuerst an uns wenden", sagt AKNÖ-Präsident Hermann Haneder. Für Fragende stehen die AKNÖ-ExpertInnen unter 05 7171-1717 zur Verfügung.

