Guido Maria Kretschmer für eBay: Star-Designer entwirft exklusive Kollektion für den weltweiten Online-Marktplatz

Guido Maria Kretschmer mit limitierter Kollektion exklusiv für eBay - Österreicher bestimmen mit, welche Artikel produziert werden - Voting unter www.ebay.de/gmk

Wien (OTS) - Pünktlich zur Frühjahr-/Sommer-Saison 2013 präsentiert eBay erstmals eine exklusive Designer-Kooperation. Unter dem Motto "Eine Wochenend-Kollektion" hat Star-Designer Guido Maria Kretschmer eine Auswahl von Fashion-Artikeln entworfen, die im Sommer exklusiv bei eBay erhältlich sein werden. Das Besondere: Alle Interessierten können mitentscheiden, welche Artikel tatsächlich produziert und exklusiv bei eBay für den österreichischen und deutschen Markt angeboten werden.

Modebegeisterte stimmen ab: "Democratic Couture" by Guido Maria Kretschmer

In Kooperation mit dem renommierten Designer Guido Maria Kretschmer präsentiert eBay eine exklusive Crowdsourcing-Kollektion:

Ab sofort (und bis zum 24. April 2013) können Modebegeisterte und andere Interessierte online unter www.ebay.de/gmk abstimmen: Aus einer 20-teiligen Kollektion wählen die Besucher der Seite elf Lieblingsstücke aus, die, ergänzt um eine Weekender-Tasche, ab dem 28. Juni 2013 ausschließlich bei eBay zum Verkauf angeboten werden.

Durch diese Wahl hat jeder Einzelne die Chance, dass genau seine Lieblingsartikel im Sommer bei eBay erhältlich sein werden. Die zur Auswahl stehenden Stücke reichen - dem Motto "Eine Wochenend-Kollektion" entsprechend - von Damenmode über hochwertige Accessoires bis hin zu Bademode für sie und ihn und werden zu Preisen von 49 bis 199 Euro zum Verkauf angeboten.

Der Star-Designer sagt über seine Kollektion für den Online-Marktplatz: "Es ist die ideale Kollektion für ein perfektes Wochenende - für jeden Anlass ist ein passendes Outfit dabei." Kretschmer, der selbst viel bei eBay kauft, weiter: "Ich finde es toll, dass durch den Crowdsourcing-Prozess die Kunden Einfluss auf die letztendliche Kollektion nehmen können. Ich nenne das 'Democratic Couture' und freue mich, dass ich über eBay meine Mode neuen Zielgruppen zugänglich machen kann."

Fotomaterial zur exklusiven Designer-Kooperation gibt es hier:

http://presse.ebay.de/pressrelease/4207

Über eBay:

eBay Inc. (NASDAQ:EBAY) ist eine globale Handelsplattform und ein führender Zahlungsanbieter. Das Unternehmen wurde 1995 in den USA gegründet und verbindet jeden Tag Millionen Käufer und Verkäufer auf der ganzen Welt - über den weltweit größten Online-Marktplatz eBay, der es den Menschen ermöglicht, in nahezu jedem Land der Welt zu kaufen und zu verkaufen, über PayPal, das es Privatpersonen und Unternehmen erlaubt, digitale Zahlungen sicher, einfach und schnell auszuführen und zu empfangen, sowie über GSI, das Unternehmen bei ihren E-Commerce-Aktivitäten, beim Multi-Channel-Handel sowie beim digitalen Marketing unterstützt. X.commerce vereint die Technologien und Entwicklergemeinden von eBay, PayPal und der E-Commerce-Plattform Magento, um das Ziel von eBay Inc., neue Möglichkeiten für den Handel zu schaffen, weiter voranzutreiben. Daneben erreicht eBay Inc. Millionen von Menschen über spezialisierte Marktplätze wie StubHub, dem weltweit größten Marktplatz für Tickets, und die Kleinanzeigen-Seiten von eBay, die zusammengenommen eine Präsenz in mehr als 1.000 Städten weltweit haben. Seit 2001 ist eBay in Österreich (www.ebay.at) vertreten. Mehr Information über das Unternehmen und sein globales Online-Markenportfolio sind abrufbar unter www.ebayinc.com/.

Rückfragen & Kontakt:

The Skills Group

Monika Klopf

Tel: +43-(0)1 505 26 25-27

E-Mail: ebay @ skills.at

Web: http://www.skills.at