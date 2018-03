Gesundheitsdienst der Stadt Wien: Mit dem Frühling kommen auch die Zecken

Zeckenschutzimpfung hat wieder Saison

Wien (OTS) - Mit dem Beginn des Frühlings und der warmen Jahreszeit haben auch die Zecken wieder Saison. "Spätestens jetzt sollte der Impfschutz kontrolliert werden oder die wichtige Grundimmunisierung erfolgen", rät Ursula Karnthaler, Leiterin des Fachbereichs Infektionsvorsorge der MA 15 - Gesundheitsdienst der Stadt Wien. Deshalb startet der Gesundheitsdienst jetzt die FSME-Impfsaison. Zum Preis von 18,50 Euro für Erwachsene bzw. 17,10 Euro für Kinder (ab dem ersten Lebensjahr) kann man sich im Impfservice mit reisemedizinischer Beratung (3., Thomas-Klestil-Platz 8) immunisieren lassen. In allen Bezirksgesundheitsämtern der MA 15 werden Erwachsene und Kinder ab sechs Jahren ebenfalls geimpft. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Impf- bzw. Gesundheitspass sollte jedoch in jedem Fall mitgenommen werden.

Die genauen Öffnungszeiten des Impfservice und der Bezirksgesundheitsämter sind auf der Webseite www.gesundheitsdienst.wien.at ersichtlich. Weitere Informationen zum Angebot des Gesundheitsdienstes der Stadt Wien erhält man auch unter der Info-Nummer 01-4000-8015.

Zecken sind weit verbreitet

Entgegen der häufig falschen Annahme, dass Zecken von den Bäumen fallen, kommen sie in Gebüschen, Sträuchern und in hohen Grasflächen vor. Wer sich also im Freien aufhält und auch gerne durch Wiesen und Fluren wandert, sollte daher unbedingt einen Impfschutz gegen FSME haben.

Die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) ist eine Viruserkrankung, die durch Zeckenbiss übertragen werden kann. Zecken sind vom Frühjahr bis zum Spätherbst aktiv und in allen österreichischen Bundesländern weit verbreitet. Aber auch die südlichen Regionen Deutschlands, Tschechien, die Slowakei und Slowenien sowie die baltischen Staaten, Russland und westliche Bereiche Polens gehören zu den Zeckengebieten.

Auch wenn nicht alle Zecken das Virus übertragen, ist eine vorbeugende Impfung jedenfalls zu empfehlen. "Die Impfung schützt jedoch nur vor einer Infektion mit FSME-Viren, nicht aber vor anderen durch Zecken übertragbare Erkrankungen wie etwa Lyme-Borreliose. Beim Aufenthalt im Freien ist deshalb ein zusätzlicher Schutz zweckmäßig, etwa ausreichende hautbedeckende Kleidung und insektenabweisende Lotionen", rät Karnthaler.

Auffrischung alle fünf Jahre, ab 60 Jahren alle drei Jahre empfohlen

Die Grundimmunisierung gegen FSME wird durch drei Teilimpfungen durchgeführt: Zwei Impfungen im Abstand von vier Wochen bis zu drei Monaten und eine 3. Teilimpfung nach 5 bis 12 Monaten. Nach der 3. Teilimpfung (Grundimmunisierung) soll die erste Auffrischung nach drei Jahren, die weiteren Auffrischungen nach fünf Jahren durchgeführt werden. Der Impfschutz für Menschen über 60 Jahre wird immer nach drei Jahren aufgefrischt.

