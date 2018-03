BIO AUSTRIA: Trilog soll GAP-Reform ökologische Ausrichtung bringen

Obmann Vierbauch fordert dringend notwendige Nachbesserungen.

Wien/Brüssel (OTS) - Eine klare ökologische Handschrift für die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der EU fordert BIO AUSTRIA Obmann Rudi Vierbauch angesichts der heute beginnenden Trilog-Verhandlungen zwischen der EU-Kommission, dem Europaparlament und den EU-Agrarministern über die Reform der GAP. "Trotz einiger guter Ansätze lassen die derzeit auf dem Tisch liegenden Vorschläge eine klare ökologische Gesamtausrichtung vermissen. Die Trilog-Verhandlungen sind bis 2020 vermutlich die letzte Chance, die Weichen für eine zukunftsfähige GAP zu stellen", so Vierbauch.

Als dringend notwendige Nachbesserungen sieht BIO AUSTRIA etwa ein Bekenntnis zum "Greening" der Direktzahlungen, um flächendeckend ein Mindestmaß ökologischer Leistungen sicherzustellen. Um die ohnehin angespannten Budgets der Ländlichen Entwicklung für ambitionierte Maßnahmen einsetzen zu können, darf eine Anerkennung von Agrar-Umweltmaßnahmen auf das Greening nur dann erfolgen, wenn diese wie die biologische Wirtschaftsweise deutlich über die Mindestanforderungen hinausgehen. Agrar-Umweltmaßnahmen sollen mit einer verpflichtenden Mindestdotierung versehen und ökologische Nachhaltigkeit auch in den nicht flächenbezogenen, primär der Wettbewerbsfähigkeit zugeschriebenen Maßnahmen wie Investitionsförderung und Innovation verankert werden. Die Abkehr von den historischen Referenzen bei den Direktzahlungen darf keinesfalls weiter hinausgezogen werden.

Vierbauch: "Die zentrale Herausforderung der GAP-Reform liegt darin, die produzierende UND ökologisch wirtschaftende Landwirtschaft zu unterstützen, also Produktivität und ökologische Nachhaltigkeit gleichermaßen sicherzustellen. Das Europaparlament hat dazu einige Verbesserungsvorschläge zum Entwurf der EU-Kommission gemacht, die aufgegriffen und weiterentwickelt werden sollen. Dazu gehören eine Mindestdotierung von Ausgaben für Agrar-Umwelt mit 25 Prozent der Mittel der Ländlichen Entwicklung und höhere Fördersätze für agroökologische Produktionssysteme in den Bereichen Investitionen, Innovation und Beratung. Auch das Anliegen der EU-Agrarminister, thematische Subprogramme für nachhaltige Landwirtschaft zu ermöglichen, ist positiv zu bewerten.

Die biologische Landwirtschaft ist ein Modell für eine multifunktionale, nachhaltige Landwirtschaft und sollte daher in der zukünftigen GAP eine klare Schwerpunktsetzung erfahren. Sehr positiv ist daher, dass sowohl das EU-Parlament als auch die Agrarminister den Vorschlag der Kommission zur Anerkennung von Bio auf das Greening und die Verankerung von Bio als eigene Maßnahme der Ländlichen Entwicklung grundsätzlich unterstützen. Auch der Vorschlag des Parlaments, wonach Mitgliedstaaten die Abgeltung der Leistungen der Bio-Landwirtschaft auf der Fläche mit anderen Maßnahmen - etwa in den Bereichen Investitionen oder Lebensmittel-Qualitätsregelungen -kombinieren sollen, sollte in den Trilog-Verhandlungen bestätigt werden. "Damit würden deutliche Signale zum Ausbau der biologischen Landwirtschaft und damit zur Ökologisierung der GAP gesetzt", so Vierbauch abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Eva Straka, Pressesprecherin BIO AUSTRIA

+43/676/842 214 214 // eva.straka @ bio-austria.at