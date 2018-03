FPÖ-Neubauer/Tiefenbacher: Österreichs Senioren verlangen die Bewahrung des Bankgeheimnisses

Sicherheit vor Zugriff auf unsere Sparguthaben!

Wien (OTS) - "Die ohnehin schon sehr geplagten Senioren in Österreich werden dieser Tage einmal mehr durch unsensible Aussagen hochgradig verunsichert. Das Bankgeheimnis in Österreich ist in Gefahr und auch Bundeskanzler Faymann hat bereits seine Verhandlungsbereitschaft gegenüber der EU angekündigt", so heute der freiheitliche Seniorensprecher NAbg. Werner Neubauer.

Während die Finanzministerin angeblich noch wie eine "Löwin um das Bankgeheimnis kämpfen will", erklärte heute im Ö1 Frühjournal ÖVP Klubobmann Karlheinz Kopf zum bestehenden Bankgeheimnis, an diesem in den kommenden Wochen nicht mehr im vollen Umfang festhalten zu wollen. Dies wurde auch von Klubobmann Josef Cap (SPÖ) bestätigt. "Diese Doppelzüngigkeit der Bundesregierung ist gerade für ältere Menschen untragbar. Menschen, die Zeit ihres Lebens eisern gespart haben und nun ein bescheidenes kleines "Vermögen" ihr Eigen nennen dürfen, befürchten nun einen Eingriff in ihre Privatsphäre durch den Staat, obwohl es bereits jetzt möglich ist, bei einem konkreten Verdacht auf kriminelle Handlungen, Einsicht in die Konten zu nehmen. Jedem Bürger gläserne Konten zu verpassen, geht eindeutig zu weit und verletzt die Privatsphäre der Menschen zutiefst", nimmt auch der Obmann des Österreichischen Seniorenrings Dr. Edwin Tiefenbacher dazu Stellung.

"Ich verstehe die ganze Aufregung nicht", sagt der freiheitliche Seniorensprecher Neubauer. "Steuerrechtlich ist eigentlich alles in Ordnung, zumindest wenn es nach der OECD geht. Denn deren aktuelle schwarze Liste der Steueroasen ist - leer. Vor zwölf Jahren standen noch 35 Staaten auf dieser Liste. Mittlerweile aber gibt es für die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit keine Steuerparadiese mehr auf dieser Welt, auch nicht Österreich!"

"Landeshauptfrau Burgstaller (SPÖ) will das Bankgeheimnis genauso abschaffen wie Arbeiterkammer-Chef Kaske, der sich als "Sozialpartner" eine "Lockerung durchaus vorstellen kann". Oberösterreichs SPÖ-Chef Ackerl erklärt seine Forderung nach einer Aufhebung des Bankgeheimnisses sogar damit, die Sparer schützen zu wollen", so Neubauer.

"Die Bundesregierung geht regelmäßig auf Kosten der Österreicher vor der EU in die Knie. Die FPÖ als soziale Heimatpartei und der Österreichische Seniorenring kriechen nicht vor der EU zu Kreuze, sondern vertreten als einzige Partei in Österreich die Interessen der Bürger", so Tiefenbacher. "Wir fordern von der Bundesregierung daher die verfassungsrechtliche Verankerung der Sicherstellung der Sparguthaben und die Bewahrung des Bankgeheimnisses in Österreich", so Neubauer und Tiefenbacher abschließend.

