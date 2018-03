Terminaviso: VHS Wiener Urania lädt zur Nordischen Filmwoche 2013

Nordischer und baltischer Filmgenuss von 2. bis 8. Mai

Wien (OTS) - Bereits zum 20. Mal zeigt die VHS Wiener Urania (1., Uraniastraße 1) von 2. bis 8. Mai Filmhighlights des nordeuropäischen Kinos. Sämtliche nordischen und baltischen Botschaften zeigen ausgewählte Filme. Mit dabei sind 16 Arbeiten aus Dänemark, Estland, Finnland, Island, Lettland, Litauen, Norwegen und Schweden, die in Originalversion mit deutschen oder englischen Untertiteln gezeigt werden. Eröffnet wird am 2. Mai mit dem norwegischen Spielfilm "Sons of Norway": Ein Film über Rebellion, Punk Rock und Vorstadtmief - mit einer Prise extra trockenem skandinavischen Humor.

Vielfältiger Filmgenuss

Das nordische und baltische Filmschaffen zeichnet sich durch seine besondere Vielfalt aus - so auch die Geschichten, die erzählt werden. Fans nordischer Filme erwarten spannende Krimis, die besten Dramen und die lustigsten Komödien, die der Norden zu bieten hat. Vom Zurechtkommen im Alltag in "Im Weltraum gibt es keine Gefühle" über den norwegischen Film "Limbo" über Liebe, Betrug und Verzweiflung bis hin zum lettischen Animationsfilm "Villa Antropoff" liefert das Programm passende Werke für alle Filminteressierten.

Das vollständige Programm sowie weitere Informationen finden Sie unter www.vhs.at/urania oder unter 01/891 74 101 000.

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Daniela Lehenbauer

Mediensprecherin

Tel.: 01/89 174-100 352

Mobil: 0650/820 86 55

E-Mail: daniela.lehenbauer @ vhs.at