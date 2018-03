Ludwig/Angerer/Troch: Gemeindebau-Benennung nach Johann Hatzl

Namenswidmung des Gemeindebaus Simmeringer Hauptstraße 34-40 nach dem großen Wiener Kommunalpolitiker

Wien (OTS) - Die Benennung von Wiener Gemeindebauten ist eine

Ehrung für herausragende Persönlichkeiten, die Wien auf positive Weise nachhaltig geprägt haben. Mit der Benennung der städtischen Wohnhausanlage im elften Wiener Gemeindebezirk, Simmeringer Hauptstraße, in "Johann-Hatzl-Hof" ehrt die Stadt Wien den ehemaligen Wiener Stadtrat, Ersten Präsidenten des Wiener Landtags sowie Vorsitzenden der Volkshilfe Wien.

Wohnbaustadtrat Michael Ludwig, Simmerings Bezirksvorsteherin Renate Angerer und Gemeinderat Harald Troch nahmen gestern, Mittwoch, die offizielle Namensgebung vor. ****

"Johann Hatzl war eine starke Persönlichkeit, deren politisches Wirken unsere Stadt nachhaltig positiv geprägt hat. Er trat für seine Überzeugungen zum Wohl der Menschen mit aller Kraft ein. In unterschiedlichen Funktionen hat er Verantwortung für unsere Stadt übernommen und so maßgeblich zu der hohen Wohn- und Lebensqualität in Wien beigetragen. Noch heute bauen wir auf vielem von dem, wofür er als Wohnbaustadtrat verantwortlich zeichnete, auf. So sind das internationale Erfolgsmodell der Sanften Stadterneuerung und auch die gelebte Mietermitbestimmung eng mit seinem Namen verknüpft. Die Benennung einer Städtischen Wohnhausanlage nach Johann Hatzl in seinem Heimatbezirk ist Ausdruck tiefer Anerkennung und Wertschätzung seiner außerordentlichen Leistungen", betonte Wohnbaustadtrat Michael Ludwig.

"Johann Hatzl hat über lange Jahre die Wiener Stadtpolitik -sowohl auf Bezirksebene in seinem Heimatbezirk Simmering, als auch auf Landes- bzw. Stadtebene - entscheidend geprägt. Für mich war er nicht nur ein Vorbild als Politiker, sondern auch ein persönlicher Freund und Berater in allen Lebenslagen", hielt Bezirksvorsteherin Renate Angerer fest.

"Der Bezirk Simmering will Johann Hatzl mit dieser Wohnhaus-Benennung ehren, weil der Politiker Zeit seines Lebens sich voll für den 11. Bezirk eingesetzt und für die Menschen hier viel erreicht hat. Der soziale Wohnbau in Wien war Hatzl ein besonderes Anliegen. Etwa mit der Planung neuer Stadterweiterungsgebiete trug er bedeutend bei zur städtischen Entwicklung Simmerings, aber auch mit Initiativen zur gezielten Ansiedlung kommunaler Betriebe und dem Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel. Im Laufe seiner beeindruckenden politischen Laufbahn bewahrte Johann Hatzl immer seine Verbundenheit mit dem 11. Bezirk und seinen Menschen und einen bescheidenen Lebensstil. In seinem sozialen Engagement, wie etwa bei der Volkshilfe, bleibt Hatzl ein Vorbild", erklärte Gemeinderat Harald Troch.

Biografie von Johann Hatzl (1942-2011)

Johann Hatzl wurde am 7. September 1942 in Wien geboren. Ab 1956 erlernte er den Beruf des Betriebs- und Waggonschlossers bei der Simmering-Graz-Pauker AG, bei der er nach seinem Lehrabschluss zunächst als Motorenschlosser und Waggonbaukontrollor arbeitete. Bereits während seiner Lehrzeit engagierte sich Johann Hatzl bei der Sozialistischen Jugend. Ab 1973 war er Gemeinderat in Wien, zwischen 1976 und 1979 Abgeordneter zum Nationalrat. Der Wiener Landesregierung gehörte Johann Hatzl ab 1979 an, zunächst als Stadtrat für Wohnen und Stadterneuerung.

Die Errichtung von 132 Gemeindebauten mit mehr als 10.000 Wohnungen fiel in diese Ära. In seine Amtszeit fiel auch die Gründung einer Energiespargruppe, die Gründung des Stadterneuerungsbeirates und das Programm Aufzugseinbau in Altbauten. Nachdem das Betriebsareal entlang der Simmeringer Hauptstraße von den SGP-Werken aufgegeben worden war, initiierte Johann Hatzl als letztes Bauvorhaben seiner Periode als Wohnbaustadtrat auf diesem Gelände den Bau des nunmehr nach ihm benannten Gemeindebaus.

Johann Hatzl war von 1983 bis 1991 als Stadtrat zuständig für die Geschäftsgruppe Verkehr und Energie, zu der seit 1987 auch der Bereich Individualverkehr zählte. Mit der Umstellung auf umweltfreundlichere Brennstoffe in der Energieerzeugung, großen Investitionen zur Entschwefelung und Entstickung der Abgase aus städtischen Kraftwerken und der Forcierung der Fernwärmeversorgung setzte er maßgebliche Akzente in der Energieversorgung Wiens.

Im Jahr 1983 begann mit den Linien U3 und U6 auch die zweite Ausbauphase der Wiener U-Bahn. Noch während seiner Amtszeit konnten die U6 von Floridsdorf bis zur Philadelphiabrücke sowie die U3 von Erdberg bis Volkstheater eröffnet werden.

Ab Dezember 1991 war Johann Hatzl Stadtrat für Bürgerdienst, Inneres und Personal. 1994 fielen auch die Wiener Stadtwerke in sein Ressort. Ab 1996 war er Vorsitzender des Klubs der Sozialdemokratischen Fraktion des Wiener Landtags und Gemeinderats. Im Jahr 2001 wurde er zum Ersten Präsidenten des Wiener Landtages gewählt. Diese Funktion übte er bis zu seinem Ausscheiden aus dem Wiener Landtag und Gemeinderat im Jahr 2008 aus. Im Jahr 2003 übernahm Johann Hatzl zudem den Vorsitz der Volkshilfe Wien.

Für sein politisches Engagement wurde Johann Hatzl das "Kommandeurkreuz des Ehrenzeichens der Offiziersgesellschaft Wien" (2007), sowie die Urkunde zum "Bürger der Stadt Wien" (2008) und das "Große Goldene Ehrenzeichen mit dem Stern für Verdienste um die Republik Österreich" (2009) verliehen. Am 10 April 2011 verstarb Hatzl im 69. Lebensjahr. (Schluss) kau

