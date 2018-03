TERMINAVISO 18.4.: Österreichs NPOs sagen DANKE an ihre Testamentsspender

Immer mehr Österreicher bedenken gemeinnützige Organisationen in ihrem Testament.

Wien (OTS) - "Vergissmeinnicht.at - Die Initiative für das gute Testament" setzt am 18.4. ein Zeichen und pflanzt symbolisch Vergissmeinnicht. Damit möchten die 41 teilnehmenden Organisationen DANKE an ihre Testamentsspender sagen. Diese haben neben ihren Angehörigen eine gemeinnützige Organisation im Testament bedacht. Mit diesem Vermächtnis gestalten sie die Zukunft mit und schaffen Bleibendes für nächste Generationen. So wundert es auch nicht, dass diese Spendenform bei den Österreichern immer beliebter wird. Bereits acht Prozent der Österreicher möchten so auch nach ihrem Leben Gutes tun.

Das Programm im Detail:

Präsentation der Initiative "Vergissmeinnicht.at" und der geplanten Aktivitäten 2013

Präsentation des Aufkommens von Testamentsspenden 2012

Fakten über Vermachen zugunsten gemeinnütziger Organisationen

Dank an Legatare und gemeinsames Pflanzen von Vergissmeinnicht

Als Gesprächspartner stehen Ihnen zur Verfügung:

Dr. Günther Lutschinger, Geschäftsführer Fundraising Verband

Vertreter der 41 teilnehmenden Organisationen

Über Vergissmeinnicht.at

Vergissmeinnicht.at - Die Initiative für das gute Testament vereint derzeit 41 österreichische gemeinnützige Organisationen. Zusammen mit dem Träger der Initiative, dem Fundraising Verband Austria, wollen sie die österreichische Bevölkerung über die Möglichkeit informieren, im Testament neben Angehörigen auch eine gemeinnützige Organisation zu berücksichtigen. Dahinter steht die gemeinsame Überzeugung, dass man mit einem Vermächtnis für den gemeinnützigen Zweck über das Leben hinaus Gutes tut.

Presse- und Fototermin: Vergissmeinnicht.at - Österreichs NPOs sagen

DANKE an ihre Testamentsspender



Der Termin findet bei jedem Wetter statt. Der Fundraising Verband

Austria freut sich auf Ihr Kommen!



Datum: 18.4.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

Augarten Kastanienhauptallee in der Mitte des großen

Blumenbanketts. Gehen Sie durch den Haupteingang.

Obere Augartenstraße 1, 1020 Wien



