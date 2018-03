WALD-Verlag und Bundesforste schreiben WALDschreiber-Stipendium aus

Artist in Residence-Programm im Wald - Schreibaufenthalt in ÖBf-Hütte in der Steiermark - Literaturstipendium zum dritten Mal vergeben

Wien/Purkersdorf (OTS) - Gemeinsam mit dem WALD-Verlag schreiben die Österreichischen Bundesforste (ÖBf) bereits zum dritten Mal das WALDschreiber-Literaturstipendium aus. Zwei Monate lang wird der Waldschreiber in einer Hütte der Bundesforste verbringen und schreiben. "Den Wald als Ort der Inspiration, der Ruhe, der schöpferischen Kraft und Muse zu zeigen - das war die Idee zum Waldschreiber-Stipendium", erklärt Georg Erlacher, Vorstandssprecher der Österreichischen Bundesforste (ÖBf), die das Stipendium gemeinsam mit dem WALD-Verlag im Internationalen Jahr des Waldes (2011), erstmals ausgeschrieben haben. Verlagsleiter und Herausgeber des WALD-Magazins Markus Huber: "Als wir vor drei Jahren den "Waldschreiber" ins Leben gerufen haben, war dies Neuland. Heute sehen wir: Der "Waldschreiber" passt genau in unsere Zeit. Mittlerweile erreichen uns Einreichungen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum und es werden jedes Jahr mehr." Die Waldschreiber-Hütte wird von den Bundesforsten zur Verfügung gestellt. Zusätzlich ist das Stipendium mit einer monatlichen Zuwendung von 1.500 Euro dotiert.

Schreib-Aufenthalt in Bundesforste-Hütte

Mehr als 4.000 Immobilien, darunter zahlreiche Jagd-, Almhütten und Jagdhäuser, betreuen die Österreichischen Bundesforste in ganz Österreich. Eine davon wird auch heuer dem/der GewinnerIn des Waldschreiber-Stipendiums als Ausgangsort für sein literarisches Schaffen dienen. Für den heurigen Aufenthalt wurde eine urige ÖBf-Hütte in der Obersteiermark, nahe Gußwerk ausgewählt, in der der Waldschreiber zwei Sommermonate, Juli und August, verbringen wird. Schauplatz des Vorjahres war eine idyllisch gelegene Almhütte der Bundesforste am Fuße des Gosaukamms in Oberösterreich, in der der Leipziger Lyriker Chris Michalski seinem literarischen Schaffen nachging. 2011 schrieb der bereits mehrfach ausgezeichnete oberösterreichische Autor Erich Wimmer als erster "Waldschreiber" auf einer 1.600 Meter hoch gelegenen ÖBf-Hütte bei Neukirchen am Großvenediger an der Grenze zum Nationalpark Hohe Tauern (Salzburg).

Teilnahmevoraussetzung

Voraussetzung für die Teilnahme ist wie in den Vorjahren mindestens eine eigenständige literarische Produktion in deutscher Sprache (nicht im Eigenverlag) und ein konkretes Projekt, an dem während des Aufenthalts gearbeitet wird. Bewerbungsschluss ist der 31. Mai 2013. Eine unabhängige Fachjury entscheidet, wer als Waldschreiber 2013 in eine Bundesforste-Hütte gehen wird. Die Texte, die während des Hütten-Aufenthalts im Wald entstehen, werden im WALD-Magazin veröffentlicht.

Weitere Informationen unter www.waldmagazin.at

