VSStÖ: Spitzenkandidatin Julia Freidl besucht alle großen Hochschulstandorte

Sag' uns deine Idee für deine Hochschule

Wien (OTS) - Julia Freidl, bundesweite Spitzenkandidatin des Verbands Sozialistischer Student_innen (VSStÖ) für die ÖH-Wahl 2013, hat gestern, auf der Wirtschaftsuniversität Wien, die österreichweite Tour durch die Hochschulen gestartet. "So viele Studierende wie es an den Hochschulen in Österreich gibt, so viele verschiedene Voraussetzungen und Bedürfnisse gibt es auch. Wir möchten mit dieser Aktion einmal den anderen Weg gehen und uns die Ideen von den Studierenden zur Verbesserung ihrer Hochschule anhören. Dadurch möchten wir so viele Anregungen wie möglich sammeln um unsere Arbeit in Zukunft noch besser zu machen," so Julia Freidl.

Studierende können bei der Aktion ihre Idee für eine bessere Hochschule auf einen großen Polaroidrahmen schreiben und sich damit fotografieren lassen. Die Fotos werden auf der Facebook-Fanseite des VSStÖ veröffentlicht. Ein Zuckerl: Die meisten "Likes" gewinnen Eintrittskarten für das FM4 Frequency Festvial.

Die Termine im Überblick:

10. April Wirtschaftsuniversität Wien

11. April Johannes Kepler Universtität Linz

15. April Juridicum Universtität Wien

16. April Technische Universität Wien

18. April Universität Salzburg

22. April Universität Klagenfurt

23. April Montanuniversität Leoben

24. April Karl-Franzens-Universität Graz

25. April Technische Universität Graz

30. April Universität Innsbruck

02. Mai Universität Wien

06. Mai Technische Universität Wien

13. Mai Universität Wien

Fotos der Aktion auf der Wirtschaftsuniversität Wien sind online abrufbar unter: http://bit.ly/ZOmWOM

