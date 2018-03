Steindl: Reform der Gewerbeordnung voll auf Schiene

Novelle bringt Verwaltungsvereinfachung sowie Erleichterungen bei Betriebsanlagengenehmigung und Übergaben

Wien (OTS/ÖVP-PK) - "Die Reform der Gewerbeordnung ist, wie von Vizekanzler Michael Spindelegger bereits in seiner Wirtschaftsrede angekündigt, voll auf Schiene", so der Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses ÖVP-Abg. Konrad Steindl heute, Freitag, anlässlich des gestrigen Beschlusses im Ausschuss für Wirtschaft und Industrie. Die Entflechtung der Gewerbeordnung reduziere den Verwaltungsaufwand, erleichtere Betriebsübergaben und vereinfache die Betriebsanlagengenehmigung, erklärt Steindl und hob hervor: "Gerade jetzt ist das Gebot der Stunde, Verwaltungsvereinfachungen vorzunehmen, um den heimischen Unternehmen die Möglichkeit zu geben, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren. Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner hat rasch gehandelt und die Ergebnisse der Regierungsklausur in Gesetzesform gegossen. Damit sorgt die ÖVP für spürbare Erleichterungen im Sinne der heimischen Klein- und Mittelbetriebe, die den Wirtschaftsstandort Österreich zu einem großen Teil tragen."

Für den ÖVP-Abgeordneten steht fest, dass auch Erfolgreiches von Zeit zu Zeit neuen Entwicklungen angepasst werden muss. Steindl abschließend: "Diese Vereinfachungen kosten keinen Cent und bieten weitere Anreize für die Selbstständigkeit. Somit wird die Wirtschaft entfesselt, damit der heimische Wirtschaftsstandort einer der stärksten in der EU bleibt."

