Verein PFOTENHILFE informiert über die Auswinterung bei Schildkröten

Von Anfang an sollte Wasser und Futter zur Verfügung gestellt werden.

Wien (OTS) - Für gesunde Schildkröten ist es wichtig, ihnen ab Oktober bis November Winterstarre zu gewähren. Verzichten sollte man darauf nur bei kranken und alten Tieren. Nach vier bis sechs Monaten ist die sogenannte Hibernation dann beendet. Der Verein PFOTENHILFE informiert, wie Sie Ihre Schildkröten richtig und schonend aus der Winterstarre holen.

Im Normalfall bereitet sich der Körper der Tiere auf das Erwachen vor, sobald die Temperatur in der Umgebung der Schildkröten mehrere Tage über 10Grad C beträgt. "Am besten ist es, die Tiere selbst entscheiden zu lassen, wann der richtige Zeitpunkt für die Auswinterung gekommen ist." informiert Sonja Weinand, Sprecherin des Verein PFOTENHILFE. Dazu eignet sich ein beheiztes Frühbeet, in das die Tiere, wenn sie davor beispielsweise im Kühlschrank überwintert wurden, mit Frühlingsbeginn umgesiedelt und eingegraben werden können. Sobald die Temperaturen steigen und die Tageslichtlänge zunimmt, werden die Tiere ihre Winterstarre langsam beenden.

"Anfangs sind Heizstrahler wichtig, damit die Schildkröten die Möglichkeit haben, ihre optimale Körpertemperatur zu erreichen. Außerdem sollte unbedingt ab Beginn der Auswinterung genügend Wasser und Futter bereit stehen." berichtet Weinand. Andernfalls kann es passieren, dass der Blutzucker abfällt und den Tieren mittels Infusion vom Tierarzt Energie zugeführt werden muss. Ein Bad hilft den Schildkröten, den Wasserverlust im Winter auszugleichen.

Wichtig ist auch, dass die Gesundheit der Tiere nach der Überwinterung untersucht wird. Oft nehmen die Tiere in den ersten Tagen nach der Winterstarre zu wenig Nahrung zu sich, was meist an zu hohen Überwinterungstemperaturen liegt. Hat die Schildkröte die Überwinterung gut überstanden, kann sie wieder in ihr Freigehege gesetzt werden. "Wichtig ist, dass sie dabei vor anderen Tieren wie Katzen geschützt ist und vor allem für heiße Tage ein kühler Platz zur Verfügung steht." sagt Weinand abschließend.

