VP-Hefelle ad Hora: Die Probleme am Praterstern sind auch der SPÖ bekannt

Auch Bezirksvorsteher-Fraktion hat Zuweisung eines VP-Antrages in Sozialkommission zugestimmt

Wien (OTS) - "Entweder die SPÖ hat keine klare Linie in Sachen Praterstern, oder die Zuweisung unseres Antrages auf ein Alkoholverbot war von Beginn an lediglich als stille Entsorgung des Themas gedacht", so VP-Bezirksrat Paul Hefelle in Reaktion auf die Aussagen des Neo-Bezirksvorstehers in der Tageszeitung "heute".

"Hora sagt, dass er ein Alkoholverbot ablehnt, seine eigene Fraktion hat in der Bezirksvertretungssitzung noch vor wenigen Wochen den diesbezüglichen VP-Antrag in die Sozialkommission zuweisen lassen. Die Begründung war, dass man sich unter Einbindung von Experten mit dem Thema beschäftigen werde. Das nunmehrige Njet des Bezirksvorstehers lässt hingegen befürchten, dass man sich gar nicht ernsthaft mit den Problemen auseinandersetzen will", so der Bezirksrat.

Abgesehen davon würde ein Alkoholverbot aus Hefelles Sicht "natürlich nicht" für den gesamten Prater gelten: "Der Weg zum Alkoholverbot ist eine Verordnung, die sich einzig und allein auf den Praterstern beschränken könnte." Gastgärten und Würstelstände seien selbstverständlich nicht betroffen, so Hefelle abschließend.

