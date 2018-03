Floridsdorf: "Bilderbuchkino" für Kinder am Samstag

Wien (OTS) - Der Kultur-Verein "grossundklein" lädt Kinder im Alter zwischen 2 und 6 Jahren am Samstag, 13. April, in sein lehrreiches "Bilderbuchkino" ein. Als Veranstaltungsort dient das Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, Mautner Schlössl). Ab 10.00 Uhr wird dort vergnügliche "Leseförderung für die Kleinsten" geboten. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen Erlebnisse von "Bogi und Babette": In drei Geschichten geht es um wichtige Werte wie Freundschaft, Hilfsbereitschaft und Freigiebigkeit. "Entdecken, Staunen, Lachen und Begreifen" heißt die Devise. Zirka 30 Minuten dauert das Bilder-Programm und anschließend werden etwa eine Stunde lang Basteleien rund um die netten "Bogi und Babette"-Geschichten angefertigt. Der Eintrittspreis für Kinder beträgt 5 Euro und Erwachsene haben 7 Euro zu bezahlen. Mehr Informationen per E-Mail:

office@grossundklein.info.

Konzertabend "Musik aus Film und Bühne" mit Herta Koch

An erwachsene Zuhörer wendet sich das Ensemble "Herta Koch und ihre Solisten" bei einem Konzert am Samstag, 13. April, in den Räumen des Bezirksmuseums Floridsdorf. Die Veranstaltung steht unter dem Motto "Musik aus Bühne und Film" und fängt um 18.00 Uhr an. Vorgetragen werden beschwingte und bewegende Melodien aus allseits bekannten Leinwanderfolgen und Bühnenwerken. Die Organisatoren ersuchen die Besucher um Spenden. Wer Auskünfte über zukünftige Kultur-Termine im Museum im "Mautner Schlössl" benötigt, kontaktiert die ehrenamtlichen Bezirkshistoriker unter den Telefonnummern 0664/55 66 973 bzw. 270 51 94 (tlw. Anrufbeantworter) oder per E-Mail: bm1210 @ bezirksmuseum.at.

