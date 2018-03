Leopoldstadt: Ausstellung "Die Welt ist für mich bunt"

Wien (OTS) - Gefällige Arbeiten der Malerin Ingrid Brezovsky zeigt das Bezirksmuseum Leopoldstadt (2., Karmelitergasse 9) in einer neuen Sonder-Ausstellung mit dem Titel "Die Welt ist für mich bunt und schön". Die Bilder-Schau läuft von Sonntag, 14. April, bis Sonntag, 30. Juni. Ingrid Brezovsky präsentiert in dieser Ausstellung gegenständliche Acryl- und Ölgemälde mit vielfältigen Motiven. Seit der Jugend widmet sich die kreative Pensionärin freudig der Kunst. In den letzten 15 Jahren kam es zu einer Erweiterung und Verfeinerung des malerischen Wirkens. Landschaften, Pflanzen und Tiere stehen ebenso im Mittelpunkt des kunstvollen Schaffens wie Stillleben. Die Amateur-Malerin wohnt der Vernissage am Sonntag, 14. April, ab 11.00 Uhr, bei.

Werke am Sonntag und Mittwoch zu sehen, Eintritt frei

Zu betrachten sind die Gemälde jeweils am Sonntag (von 10.00 bis 13.00 Uhr) und am Mittwoch (von 16.00 bis 18.30 Uhr). Der Eintritt zur Schau "Die Welt ist für mich bunt und schön" ist gratis. Ingrid Brezovsky hat Freude am Umgang mit Farben und legt bei ihren Malereien großen Wert auf Harmonie. Finanzielle Aspekte sind für die Seniorin nicht von Belang. "Malen ist für mich wie frischer Wind im Kopf. Es ist Hobby und Leidenschaft, keine Profession", betont die begeisterte Freizeit-Künstlerin. Auskunft: Telefon 4000/02 127 (mitunter Anrufbeantworter) bzw. E-Mail bm1020 @ bezirksmuseum.at.

o Allgemeine Informationen: Bezirksmuseum Leopoldstadt: www.bezirksmuseum.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Oskar Enzfelder

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81057

E-Mail: oskar.enzfelder @ wien.gv.at