Die Zukunft der Finanzierung - aktuelle Trends für 2013 und welche davon anhaltend sein werden

Wien (OTS) - Bei der gestrigen Kooperationsveranstaltung von aws-mittelstandsfonds (Gf: Mag. Arno Langwieser) und M27 Finance GmbH (Gf: Mag. Andreas Reinthaler) wurden Einblicke in die Zukunft der Finanzierung, der notwendige Wechsel von Fremdkapital zu Eigenkapital und dessen verschiedene Formen aufgezeigt. Auch über zukünftige Trends in der Eigenkapitalfinanzierung, die nicht mehr wegzudenken sein werden, wurde diskutiert. Langwieser und Reinthaler waren sich in ihren Vorträgen einig, dass Österreich und österreichische Unternehmen dabei großen Nachholbedarf aufweisen. Die Geschäftsführer - Hans Florian Zangerl vom Industriemagazin Verlag sowie Doz.-FH Mag. Alf Netek von Ferdinand Richter, Kinderschuhe - gaben praktische Einblicke, wie sie Ihre Finanzierungsbedürfnisse flexibel an die Gegebenheiten angepasst haben und ständig weiter anpassen.

