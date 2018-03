Ateliereröffnung: LEDER- und METALLKUNST IM HERZEN WIENS

Der Leder- und Metallkünstler Harald Krassnig eröffnet das erste Atelier seiner Art, mitten im 7. Bezirk in der Mariahilferstraße

Wien (OTS) - Harald Krassnig's Arbeiten sind mehr als reine, der handwerklichen Tradition des Sattlermeisters entsprungene Meisterstücke. Sie sind Kompositionen aus edlen Lederarten, synthetischen Leder und Metall. Im Atelier finden sich Werkstücke, die an Dramatik und Ausdrucksstärke keine Wünsche offen lassen. Der Gang durch das Künstleratelier entführt in Welten, die die Besucher staunen lassen, die Phantasie anregen und zum Verweilen vor dem jeweiligen Kunstwerk einladen.

"Der Zerrissene"

Beim Eintreten in das Atelier nehmen die einzelnen Kunstobjekte des Zyklus "Der Zerrissene" den Besucher gleich gefangen. Eine Schaufensterpuppe findet sich - in Einzelteile zerlegt - an den Wänden und im Raum des Ateliers wieder. Die Objekte ergeben, ausgestattet mit Leder und Metall, ein völlig neues Erscheinungsbild und sind so platziert, dass die neu definierten Teile miteinander korrespondieren, jedes aber auch für sich alleine stehen kann.

"Der Adlerthron"

Mitten im Raum steht der Adlerthron, ein imposantes und mächtiges Objekt mit zwei mal drei mal zwei Metern, aufgebaut auf Wäschetrockner- und Waschmaschinentrommeln, ausgestattet mit einem aufwändigen Ledersattel und einer Anzahl von ca. 3.500 Swarovski Steinen.

"Kunst muss als sich loslassen verstanden werden, um Kunst zu erkennen", so der Künstler Harald Krassnig, der immer schon überzeugt war, dass man sich selbst loslassen muss, um sich mit der inneren Kraft von Ängsten und Zwängen zu befreien. Die Inspiration holt er sich auf seinen ausgedehnten Reisen, unter anderem nach Südamerika und in die Vereinigten Staaten, aber auch bei meditativen Ausflügen in die Natur.

Der Besuch des Ateliers ist jederzeit nach telefonischer Voranmeldung unter der Nummer 0650 2600112 oder unter mail @ haraldkrassnig.at möglich.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Astrid Zgonc, Management und Pressesprecherin

mobil: 0650 / 26 00 112

email: mail @ haraldkrassnig.at

www.haraldkrassnig.at