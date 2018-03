Fashion Weeks Altstadt Salzburg

Salzburg wird von 19. bis 25. April zur Modebühne

Salzburg (TP/OTS) - Dass nicht nur Berlin, Mailand und London Mode-Hotspots sind beweisen von 19. bis 25. April die Fashion Weeks in der Salzburger Altstadt. Bei Modeschauen, geführten Shopping Touren, einer langen Einkaufsnacht und vielen weiteren Specials gibt's Inspiration für die kommende Frühlings- und Sommersaison.

Zirkus & Laufsteg

Zu einem wahren Fashion Zirkus mit nostalgischem Riesenrad, Jongleuren und Live Bands verwandelt sich am Freitag, 19. und Samstag, 20. April der Mozartplatz im Herzen der Altstadt. Im überdachten Fashion Pavillon finden an beiden Tagen Fashion Shows von Salzburger Unternehmen, der Modeschule Hallein und dem international gefragten Designer Markus Spatzier der Manufaktur Herzblut statt.

Einkaufen mit Profis

Wer schon immer wissen wollte, welche Schnitte und Farben zum eigenen Typ passen, ist bei den geführten Shopping Touren mit ausgebildeten Typ- und Stilberaterinnen wie Michaela Huttary oder Sabine Staudinger goldrichtig. Mit Tipps und Tricks zum perfekten Outfit verhelfen die Shopping-Spezialisten bestimmt jedem zum Top-Auftritt.

Altstadt Shopping bei Nacht

Über 130 Betriebe aus den Bereichen Fashion und Beauty laden am Donnerstag, 25. April bis 22 Uhr zum Late Night Shopping ein. Mit Sonderrabatten und speziellen Aktionen in den Geschäften, Live Musik in den Straßen und Gassen, und kulinarischen Leckerbissen der GastronomInnen wird das Einkaufserlebnis in der Salzburger Altstadt perfekt.

Das gesamte Programm finden Sie auf www.salzburg-altstadt.at

FASHION SHOWS AM MOZARTPLATZ

Freitag, 19. April

15.00 Uhr: MODESCHULE HALLEIN

18.00 Uhr: 60 JAHRE TRACHTEN FORSTENLECHNER | MISC. FASHION

20.00 Uhr: HÄMMERLE (Karten bei Hämmerle)

Samstag, 20. April

15.00 Uhr: HÄMMERLE (Karten bei Hämmerle)

18.30 Uhr: KLEIDER BAUER (Karten bei Kleider Bauer)

20.00 Uhr GRANDE FINALE:

RIEGER FASHION | C5 RINASCIMENTO | MANUFAKTUR HERZBLUT - Designer Markus Spatzier

Rückfragen & Kontakt:

Altstadt Salzburg Marketing GmbH

Mag. Sabine Großhaupt

Münzgasse 1/2, 5020 Salzburg

Tel.: +43/662/845453

sabine.grosshaupt @ salzburg-altstadt.at