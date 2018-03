EANS-preisrelevante Unternehmensinformation Binder+Co Aktiengesellschaft / 14. Ordentliche Hauptversammlung der Binder+Co AG beschließt Dividende von EUR 1,10 pro Aktie

Preisrelevante Unternehmensinformation übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Mag. Thomas Jost, Vorstand der Liaunig Industrieholding GmbH, übernimmt den Vorsitz im Aufsichtsrat der Binder+Co AG / Umsatz und Auftragseingang 2012 weiter gewachsen

Hauptversammlungen/Vorstandssitzungen

11.04.2013

Pressemitteilung / Wesentliche Unternehmensinformatioin

14. Ordentliche Hauptversammlung der Binder+Co AG beschließt Dividende von EUR 1,10 pro Aktie

Mag. Thomas Jost, Vorstand der Liaunig Industrieholding GmbH, übernimmt den Vorsitz im Aufsichtsrat der Binder+Co AG

Umsatz und Auftragseingang 2012 weiter gewachsen

Gleisdorf/Wien, 11. April 2013

Die Aktionäre der Binder+Co AG haben den in der gestrigen Ordentlichen Hauptversammlung vorgelegten Jahresabschluss 2012 erwartungsgemäß positiv zur Kenntnis genommen. In einem uneinheitlichen, jedoch überwiegend positiven wirtschaftlichen Umfeld ist der Gleisdorfer Spezialist für Aufbereitungs-, Umwelt- und Verpackungstechnik 2012 weiter gewachsen. Der Umsatz legte 2012 um 6,7 % auf EUR 87,16 Mio. zu, das EBIT lag mit EUR 8,41 Mio. auf dem Vorjahresniveau von EUR 8,54 Mio., und der Auftragseingang wurde um 13,8 % auf EUR 98,53 Mio. ausgebaut.

Für 2012 wird Binder+Co ihren Aktionären nach der gestern erteilten Zustimmung der Hauptversammlung eine Dividende von EUR 1,10 je Aktie ausschütten (2011: EUR 1,10). Ex-Tag ist der 12. April 2013, Dividenden-Zahltag der 16. April 2013.

„Mit der beschlossenen Dividende unterstreichen wir unser Commitment, unseren Aktionären einen angemessenen Anteil am Unternehmenserfolg zu bieten“, so Vorstand Dr. Karl Grabner.

Neben der Wiederwahl der schon bisher im Aufsichtsrat tätigen Herren Dr. Kurt Berger, Dr. Erhard Grossnigg, Mag. Alexander Liaunig und DDr. Erhard Schaschl wurden die Herren Mag. Thomas Jost und Dr. Veit Sorger neu in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt. Der bisherige Vorsitzende des Aufsichtsrats, Dkfm. Herbert Liaunig, sowie das langjährige Aufsichtsratsmitglied Dr. Gerhard Heldmann standen nach Ablauf ihrer Funktionsperiode für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung. Der Vorstand würdigte ihre Verdienste um die Binder+Co seit Beginn der 1990er Jahre und bedankte sich im Namen der gesamten Belegschaft für ihr jahrzehntelanges Engagement, durch das sie die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens maßgeblich prägten. In der nachfolgenden konstituierenden Sitzung des neu gewählten Aufsichtsrats wurde Mag. Thomas Jost zum Vorsitzenden und Mag. Alexander Liaunig zum Stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

Die Hauptversammlung stimmte auch dem Antrag auf Genehmigung des inzwischen dritten Aktienrückkaufprogramms zu und ermächtigte den Vorstand damit zum Rückkauf eigener Aktien gemäß § 65 Abs. 1 Z. 4 AktG für Zwecke der Ausgabe an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstands. Die Ermächtigung erstreckt sich auf einen Zeitraum von 30 Monaten ab Beschlussfassung, sohin bis 10. Oktober 2015.

Insgesamt wurden im Rahmen der bisherigen Rückkaufprogramme von Binder+Co 129.914 Aktien bzw. 3,46 % des Grundkapitals zurückgekauft. Nach Bedienung der Ansprüche aus dem Stock-Option-Programm mit 44.366 Stück hält Binder+Co zum Stichtag 10. April 2013 in Summe 85.548 eigene Aktien bzw. 2,28 % der Anteile.

Die Binder+Co Gruppe

Binder+Co ist als Spezialist für Aufbereitungs-, Umwelt- und Verpackungstechnik Weltmarktführer in den Bereichen Siebtechnik und Glasrecycling. Ende 2006 an der Wiener Börse eingeführt, werden die Binder+Co-Aktien im Dritten Markt im Segment mid market gehandelt. Die Binder+Co Gruppe besteht aus der Binder+Co AG, den drei 100%-Töchtern Comec-Binder S.r.l., Bublon GmbH und Binder+Co Machinery (Tianjin) Ltd. sowie dem Joint Venture Statec Binder GmbH (50,7 %). Für ihre erfolgreich umgesetzte Innovationskraft wurde Binder+Co 2010 mit dem Staatspreis Innovation und im Jahr 2011 für die Einführung spezieller Arbeitsschutzmaßnahmen für Lehrlinge mit dem Staatspreis für Arbeitssicherheit ausgezeichnet. Zudem erhielt das Unternehmen 2011 den Best Open Innovator Award der Zeppelin Universität Friedrichshafen als bestes KMU in der D-A-CH-Region. 2012 wurde Binder+Co mit dem Nachhaltigkeitspreis TRIGOS als steirischer Leitbetrieb ausgezeichnet.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Binder+Co Aktiengesellschaft Grazerstraße 19-25 A-8200 Gleisdorf Telefon: +43 3112 800-363 FAX: +43 3112 800-320 Email: karl.grabner @ binder-co.at WWW: www.binder-co.com Branche: Maschinenbau ISIN: AT000BINDER3 Indizes: mid market Börsen: Dritter Markt: Wien Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragen

Dr. Karl Grabner, Mitglied des Vorstands

Tel.: +43/3112/800-363