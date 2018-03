Klaus Heidegger: Vom Tiroler Bergbauernbub zum US-Multimillionär, Abrechnung mit dem ÖSV, Missbrauch als Kind in Tirol

Seine Autobiografie "MY AMERICAN DREAM" erscheint heute

Wien/Los Angeles (OTS) -

- Das Ex-Ski-Idol über seinen Aufstieg, die Freundschaft zu den Mächtigen, die vereitelte Entführung seiner Kinder, Doping im Skisport, Reichtum und den Weg zum Erfolg

- Abrechnung mit dem ÖSV: Falsche Trainingsmethoden, veraltete Strukturen

- Outing: Ein Jahr lang wurde Klaus Heidegger als 11-Jähriger in Tirol sexuell missbraucht

Er war ein Ski-Idol, gewann mehrere Weltcuprennen, brach mit dem Österreichischen Skiverband und ging der Liebe wegen nach New York, wo er aus der kleinen Apotheke seines Schwiegervaters Aaron Morse den Kosmetik-Weltkonzern "Kiehl's" schuf, bis er diesen für einen hohen dreistelligen Millionenbetrag an L'Oréal verkaufte.

In seiner Autobiografie MY AMERICAN DREAM - aufgezeichnet vom Journalisten Claudio Honsal - die heute im Verlag PRIMA VISTA erscheint und ab morgen im Buchhandel erhältlich ist (236 Seiten inkl. Bildteil, EUR 21,90), schildert Klaus Heidegger, wie ein Bub aus einer armen Tiroler Bergbauernfamilie seinen Kindheitstraum wahrmachte. Ein Buch als Anleitung für jeden, wie man aus dem Nichts Erfolg haben kann, wenn man seine Ideen konsequent und kompromisslos verfolgt.

Heidegger geht dabei schonungslos mit seiner eigenen Vergangenheit um, beschreibt das Scheitern am Ende seiner Skikarriere, den Aufstieg in den USA, die Freundschaft zu den Mächtigen, die vereitelte Entführung seiner Kinder, emotionale Probleme in seiner Ehe, die ihn beinahe aus der Bahn geworfen hätten, aber auch Doping und die Machenschaften im Österreichischen Skiverband.

Outing als Ermutigung für alle Opfer von Missbrauch

Und er macht erstmals öffentlich, dass er als Elfjähriger fast ein Jahr lang von einem Nachbarn in Tirol sexuell missbraucht wurde. Es ist eine besonders tragische Geschichte: Zwei Jahre zuvor war sein Vater gestorben, als ein damals rund 21-Jähriger diesen Umstand ausnützte, um Vertrauen zu ihm aufzubauen und ihn schließlich immer wieder zu missbrauchen. Jahrzehntelang versuchte Heidegger die Erlebnisse zu verdrängen, bis zu seinem 52. Lebensjahr wusste nicht einmal seine Frau Jami davon: "Es hat mein ganzes weiteres Leben in heimtückischer Weise beeinflusst. Meine Pubertät, meine ersten sexuellen Erfahrungen mit einem Mädchen, mein späteres, emotionales Verhalten zu Frauen und wahrscheinlich auch mein Drang und Ehrgeiz, im Leben etwas erreichen zu wollen, um diese angetane 'Schmach' zu überwinden, ist wohl Folge dieses Missbrauchs."

Es ist ein Outing, das Menschen Mut machen soll, denen Ähnliches widerfahren ist: "Ich hatte über Jahre hindurch Albträume. Ich stand immer öfter neben mir." Vor vier Jahren nahm Heidegger, schwer traumatisiert, schließlich professionelle Hilfe in Anspruch. In seinem Buch beschreibt er ausführlich das Erlebte und die jahrzehntelange Aufarbeitung: "Mein Outing soll eine Warnung für die Täter und eine Ermutigung für alle Opfer sein. Ich möchte mit meinem Outing erreichen, dass auch andere Betroffene die Scham ablegen, darüber zu sprechen und sich helfen zu lassen. Es aufzuarbeiten, sich damit zu konfrontieren und es zuzulassen ist ein schonungsloses, brutales Unterfangen. Doch es ist der notwendige Weg." Bis heute lebt Klaus Heideggers Peiniger unbehelligt in Tirol.

Abrechnung mit dem ÖSV - und sich selbst

Klaus Heidegger rechnet im Buch nicht nur mit sich selbst und seinen Fehlern in seiner eigenen Skikarriere ab, sondern auch mit dem Österreichischen Skiverband ÖSV. Er schreibt von der "Sturheit des Trainers Charly Kahr", falschen Trainingsmethoden, Zwang zu schlechtem Material und veralteten Strukturen. Und er beschreibt offen, wie Doping "im Skizirkus auf der Tagesordnung" stand.

Lesung und Signierung des Buches mit Klaus Heidegger auf der greenEXPO13, 19. April 2013, 13 Uhr, Messe Wien

Klaus Heidegger wird seine Autobiografie am Freitag, 19. April 2013, um 13 Uhr auf der TALKING GREEN-Hauptbühne der greenEXPO13 (19.-21. April, Messe Wien, www.greenexpo.com) im Rahmen einer Lesung dem Publikum vorstellen und signieren.

Klaus Heidegger

MY AMERICAN DREAM

Verlag PRIMA VISTA

Gebunden, 236 Seiten,

mit großem Bildteil

EUR 21,90

ISBN 978-3-9503179-1-6

Ab 12. April 2013 im Buchhandel.

Rückfragen & Kontakt:

Verlag PRIMA VISTA, PRIMA VISTA Media & Consulting GmbH Stutterheimstraße 16-18/2

A-1150 Wien

Tel. (01) 522 34 23



Für Interviewanfragen mit Klaus Heidegger und Infos zum Buch wenden Sie sich bitte an:

Georg Kindel

gk @ prima-vista.cc

Tel. (01) 522 34 23, 0664 123 38 00



Für Rezensionsexemplare wenden Sie sich bitte an:

Romana Helcmanovsky

rh @ prima-vista.cc

Tel. (01) 522 34 23