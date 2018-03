Altersabsicherung für mehr als eine Million Wähler

Pekabe-Forderungen zum Wohnbaufinanzierungspaket

Wien (OTS) - Da dem Großteil der rund 70.000 Bezieher einer Pensionskassenpension in den letzten 10 Jahren die Pensionen um bis zu 50% ihrer legitimen Ansprüche gekürzt wurden und etwa 800.000 noch aktiver Anspruchsberechtigter - ohne es bis jetzt zu wissen(!) -dieses Schicksal weitgehend teilen, verlangt PEKABE, dass in den Richtlinien für ein Wohnbaupaket, in das die Pensionskassen das Kapital ihrer Kunden veranlagen sollen, folgende Bestimmungen verbindlich enthalten sind:

1.Die Republik garantiert den Zinssatz für die gesamte Laufzeit (unser Rechnungszins gilt ja auch lebenslang) und damit das veranlagte Kapital inkl. Zinsen und Zinseszinsen.

2.In Anbetracht der voraussichtlich langen Laufzeit (20 Jahre?) muss ein entsprechender Zinssatz garantiert werden, der den -mehrheitlich überhöhten - Rechenzinsen des aktuellen Pensionskapitals Rechnung trägt. Wenn eine große österreichische Pensionskasse mit Eurorenten sogar während der Kapitalmarktkrise von 2007 - 2012 durchschnittlich 5,6% p.a. erwirtschaften konnte, ist ein Zinssatz von 5,5% eine maßvolle Forderung des PEKABE.

Außerdem verlangt PEKABE Mitspracherecht in den mit diesem Thema befassten Gremien. Die Ausgrenzung des Schutzverbandes der Pensionskassenberechtigten aus den Verhandlungen um die PKG-Novelle 2012 ist wesentlich dafür verantwortlich, dass diese Novelle gerade für die PK-Berechtigten fast nichts zur Behebung der Schwächen des österreichischen Pensionskassensystems gebracht hat. Den Pensionskassen wird nach wie vor keinerlei Ergebnisverantwortung für die Veranlagung der Pensionsgelder abverlangt. Den Preis für eine sichere zukünftige Pension bei einem nunmehr durch die Novelle möglichen "Systemwechsel" (in eine Sicherheits-VRG oder die Betriebliche Kollektivversicherung) zahlen wieder einmal ausschließlich die Pensionskassenpensionisten. Ein solcher Wechsel zieht nämlich wegen der damit zwangsläufig verbundenen Rechenzinsabsenkung eine sofortige Pensionskürzung von bis zu 45% nach sich, was von den "Erfindern" dieser Lösungen wohlweislich verschwiegen wird.

