Gratis-Führungen in der ebswien hauptkläranlage

Live-Klärung jeden 1. und 3. Samstag von 4. Mai bis 19. Oktober 2013

Wien (OTS) - Duschen, Wäsche waschen oder die WC-Spülung betätigen:

Jeder Wiener verbraucht rund 130 Liter Trinkwasser pro Tag. Über das Kanalnetz fließt die gesammelte, gewaltige Abwassermenge in die ebswien hauptkläranlage nach Simmering: Mehr als 6.000 Liter, der Inhalt von 30 Badewannen, gelangen in die Anlage - und das jede Sekunde! Trillionen von Mikroorganismen entfernen dann in 20 Stunden Schadstoffe wie Kohlenstoff, Stickstoff und Phosphor aus dem Abwasser. Ab 4. Mai 2013 können sich Besucherinnen und Besucher in der ebswien hauptkläranlage jeden 1. und 3. Samstag im Monat bei Gratis-Führungen live erleben, wie auch ihr Abwasser wieder sauber wird. Die Führungen starten um 14 Uhr. Eine Anmeldung ist aus organisatorischen Gründen unbedingt erforderlich, aber ganz einfach ab sofort unter der Telefonnummer 01/76099-5840 oder per E-Mail unter info @ ebswien.at zu erledigen.

"Wir klären alles"

"Wir klären alles" lautet das Motto der zu 100 Prozent im Eigentum der Stadt Wien stehenden ebswien hauptkläranlage, in der in Simmering die gesamten Abwässer der Wienerinnen und Wiener 24 Stunden täglich und 365 Tage im Jahr gereinigt werden. Nach der mechanischen Reinigung nimmt sich die ebswien hauptkläranlage in den beiden biologischen Reinigungsstufen die Natur zum Vorbild. Mit einem Ergebnis, das sich sehen lassen kann: Die Donau verlässt Wien in der derselben guten Qualität, in der sie in die Stadt gekommen ist.

Information:

o 4. Mai bis 19. Oktober 2013, jeden 1. und 3. Samstag im Monat um 14 Uhr

o Mindestalter 10 Jahre, Kinder nur in Begleitung Erwachsener.

o Für Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren (in Begleitung Erwachsener) bietet die ebswien hauptkläranlage eigene Familienführungen an.

o Anmeldung unbedingt erforderlich:

o per Telefon unter 01/76099/5840

o per E-Mail unter info @ ebswien.at

Weiter Informationen unter www.ebswien.at

